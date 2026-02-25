ANSES marzo 2026: calendario de pagos de AUH, AUE y Ayuda Escolar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos para marzo de 2026, un mes clave para el bolsillo de las familias.

La actualización mensual, basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), impactará directamente en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

A diferencia de febrero, el calendario de marzo no contará con interrupciones por feriados nacionales en su tramo principal, lo que permitirá una circulación de fondos más fluida desde la segunda semana del mes.

Calendario de pagos de marzo 2026 para asignaciones



Como es habitual, las fechas de cobro están organizadas según la terminación del último número del Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.