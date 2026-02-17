Vecinos denuncian que una calle permanece intransitable desde hace tres semanas en San José de Flores

Un camino vecinal de San José de Flores se encuentra en estado crítico desde hace tres semanas debido al hundimiento de una alcantarilla, situación que dejó la calzada partida y con un profundo desnivel que impide el paso normal de vehículos.

Según manifestaron vecinos de la zona, hasta el momento no se habría registrado ningún tipo de intervención por parte de la Comuna de Acheral, pese a los reiterados reclamos. En el lugar solo se colocaron señalizaciones precarias para advertir del peligro, pero el deterioro continúa sin solución.

La rotura generó un corte casi total del tránsito, afectando a familias que utilizan el camino a diario para trasladarse, ya sea hacia sus lugares de trabajo, establecimientos educativos o para el ingreso de servicios esenciales. “No puede pasar nadie”, señalaron residentes del sector, quienes advierten que la situación podría agravarse con nuevas lluvias.

El hundimiento de la alcantarilla dejó expuesta la base de piedra y provocó una zanja que atraviesa la calle, lo que representa un riesgo tanto para automovilistas como para motociclistas y peatones.

Los vecinos solicitan una intervención urgente para restablecer la circulación y evitar que el daño estructural se amplíe. Mientras tanto, el camino continúa prácticamente intransitable, generando complicaciones en una zona rural que depende de esa vía como conexión principal.