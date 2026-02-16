El Chaqueño, Lázaro Caballero y Christian Herrera, animarán la Fiesta del Queso

En la sede del Ente Tucumán Turismo se realizó la presentación oficial de la 56° Fiesta Nacional del Queso, uno de los eventos más emblemáticos del calendario de verano en los Valles Calchaquíes, que cada año convoca a visitantes de toda la región y del país.

Encabezaron el encuentro el presidente y la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya e Inés Frías Silva; el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; el legislador provincial y presidente de la Comisión de Turismo de la Legislatura, Francisco Serra; la presidenta de la Cámara de Hoteles y Afines Destino Tafí del Valle, Fernanda Salguero; el director de Turismo municipal, Walter Marino; y el secretario de Gobierno de la ciudad, Gabriel Cruz.

Durante el lanzamiento, las autoridades compartieron los principales lineamientos de esta nueva edición, que vuelve a posicionar a Tafí del Valle como escenario de grandes celebraciones populares vinculadas a la identidad, la producción local y las tradiciones culturales de la provincia. La fiesta, que se desarrollará en el Complejo Deportivo Democracia, pone en valor la producción artesanal del queso tafinisto, un producto que forma parte de la historia y del patrimonio cultural del valle desde tiempos coloniales.

Desde el Ente Tucumán Turismo se destacó el valor de este tipo de propuestas como herramientas estratégicas para fortalecer el turismo interno y regional, dinamizar la economía local y promover el desarrollo de la actividad durante la temporada de verano, generando oportunidades para emprendedores y prestadores de servicios.

Asimismo, se remarcó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado para consolidar eventos que integren cultura, gastronomía y experiencias. En este sentido, la cartelera de este año promete tres noches inolvidables: el viernes 20 contará con la presencia de El Indio Lucio Rojas, Christian Herrera y Los Bybys; el sábado 21 será el turno de Las Voces de Orán, Q’ Lokura y El Chaqueño Palavecino; mientras que el domingo 22 cerrará con Lázaro Caballero, Sergio Galleguillo, Los Herreras, entre otros grandes artistas.

De esta manera, la fiesta representa una oportunidad para que visitantes y tucumanos vivan de cerca la esencia de Tafí del Valle a través de sus sabores, su música y su entorno natural, reafirmando al destino como uno de los más elegidos de la provincia bajo los lineamientos de gestión que impulsa el gobernador Osvaldo Jaldo.

Cartelera de Artistas:

Viernes 20: El Indio Lucio Rojas, Christian Herrera, Los Bybys.

Sábado 21: Las Voces de Orán, Q’ Lokura, El Chaqueño Palavecino.

Domingo 22: Lázaro Caballero, Sergio Galleguilloj, Los Herreras.