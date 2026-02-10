martes 10 de febrero de 2026
Reporte actualizado de la ruta 307 a los valles

La Dirección Provincial de Vialidad informó que se están realizando trabajos sobre la Ruta Provincial N° 307, entre los kilómetros 17 y 30. Debido a la presencia de personal vial en la zona, se solicita a quienes circulen por el tramo que lo hagan con máxima precaución para evitar incidentes.

Si bien, nos e reportan cortes. Las tareas forman parte de las acciones de mantenimiento debido a las lluvias que se reportan desde la madrugada de este martes.

Desde el organismo remarcaron la importancia de respetar las indicaciones y reducir la velocidad al transitar por las áreas intervenidas, garantizando así la seguridad de trabajadores y conductores.

