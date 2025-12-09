Calendario de pago de ANSeS del 9 al 12 de diciembre: cuánto y quiénes cobran esta semana

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) confirmó quiénes cobrarán sus haberes en esta segunda semana de diciembre, del martes 9 al viernes 12, antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En el último mes del año, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones recibirán un incremento del 2,34% según la actualización establecida por la fórmula de movilidad, que ajusta los montos de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre informado por el INDEC.

Además, el organismo confirmó que jubilados y pensionados percibirán el bono extraordinario de $70.000 y el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

Calendario de pagos ANSeS: quiénes cobran del 9 al 12 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de diciembre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 3: viernes 12 de diciembre

Asignación Por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre 2025?

Jubilaciones y PUAM en diciembre 2025

Jubilación mínima: $ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo= $ 581.319,38

$ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo= $ 581.319,38 Jubilación máxima: $ 2.293.796,92 + aguinaldo = $ 3.440.695,38

$ 2.293.796,92 + aguinaldo = $ 3.440.695,38 Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo = $ 479.055,5

Pensiones no contributivas en diciembre 2025

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo = $427.923,56

$238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo = $427.923,56 PNC madre de siete hijos: $ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo = $ 581.319,38

¿Cuál es el monto de la AUH y asignaciones familiares en diciembre 2025?

Asignación Universal por Hijo: $97.993,42.

$97.993,42. Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $319.082,20.

Asignación Familiar por Hijo

Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $61.251,51

Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $41.315,68

Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.989,38

Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.891,77

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

IGF hasta $926.676: $199.433,03

IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $141.085,92

IGF desde $1.359.061,01: $89.042,86

¿Cuál es el monto de la Asignación por Embarazo en diciembre 2025?

Asignación por Embarazo - Zona General: $97.993,60

$97.993,60 Asignación por Embarazo - Zona Austral: $127.392

Cabe señalar que del monto total el 80% se cobra mensualmente y el complemento del 20% restante se cobra una vez al año con la presentación de la Libreta de Asignación Universal.