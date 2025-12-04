No guardes el paraguas, se esperan lluvias para la tarde

El Servicio Meteorológico Nacional actualiza la información sobre las condiciones de tiempo en el territorio provincial y advierte de posibles lluvias, en social hacia zona de pie de cerro, para los próximos días

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 21° y la máxima se ubicará en los 30°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 90%. El viento corre del norte a 10 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.