miércoles 23 de septiembre de 2026
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4 Dic 2025

No guardes el paraguas, se esperan lluvias para la tarde

Para esta jornada la temperatura mínima es de 21° y la máxima se ubicará en los 30°.

El Servicio Meteorológico Nacional actualiza la información sobre las condiciones de tiempo en el territorio provincial y advierte de posibles lluvias, en social hacia zona de pie de cerro, para los próximos días

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 21° y la máxima se ubicará en los 30°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 90%. El viento corre del norte a 10 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.

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