Política 3 Dic 2025
¿Cobrás AUH? Hay novedades en diciembre de 2025
La página oficial de Mi Anses dio a conocer el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para diciembre de 2025.
Este mes, la prestación recibió un incremento del 2,34%, el cual se calculó considerando al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre pasado.
Los pagos de Anses a la AUH se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular:
- 09/12/2025: DNI finalizados en 0.
- 10/12/2025: DNI finalizados en 1.
- 11/12/2025: DNI finalizados en 2.
- 12/12/2025: DNI finalizados en 3.
- 15/12/2025: DNI finalizados en 4.
- 16/12/2025: DNI finalizados en 5.
- 17/12/2025: DNI finalizados en 6.
- 18/12/2025: DNI finalizados en 7.
- 19/12/2025: DNI finalizados en 8.
- 22/12/2025: DNI finalizados en 9.
Las liquidaciones de la AUH estarán disponibles a partir del 9 de diciembre de 2025 en la plataforma Mi Anses. Para acceder a dicha información será indispensable identificarse en el sistema con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y pulsar en las opciones «Hijos» y «Mis asignaciones»
En esta nota: AUH