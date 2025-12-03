viernes 5 de diciembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1460Blue: $1435Bolsa: $1479.6CCL: $1508.9Mayorista: $1437Cripto: $1499.26Tarjeta: $1898
3 Dic 2025

¿Cobrás AUH? Hay novedades en diciembre de 2025

La página oficial de Mi Anses dio a conocer el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para diciembre de 2025.

Este mes, la prestación recibió un incremento del 2,34%, el cual se calculó considerando al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre pasado.

Los pagos de Anses a la AUH se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular:

  • 09/12/2025: DNI finalizados en 0.
  • 10/12/2025: DNI finalizados en 1.
  • 11/12/2025: DNI finalizados en 2.
  • 12/12/2025: DNI finalizados en 3.
  • 15/12/2025: DNI finalizados en 4.
  • 16/12/2025: DNI finalizados en 5.
  • 17/12/2025: DNI finalizados en 6.
  • 18/12/2025: DNI finalizados en 7.
  • 19/12/2025: DNI finalizados en 8.
  • 22/12/2025: DNI finalizados en 9.

Las liquidaciones de la AUH estarán disponibles a partir del 9 de diciembre de 2025 en la plataforma Mi Anses. Para acceder a dicha información será indispensable identificarse en el sistema con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y pulsar en las opciones «Hijos» y «Mis asignaciones»

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Alerta naranja por tormentas fuertes para Tucumán: ráfagas de hasta 90 km/h y lluvias intensas

🔥 tendencia

Bullyng en la Escuela Federico: la supervisora defendió el accionar institucional

Misa con intención especial para las víctimas de bullyng en barrio Ñuñorco

Mundial 2026: Argentina ya conoce a sus rivales del Grupo J tras el sorteo en Washington

La Legislatura sancionó el Presupuesto 2026 y prorrogó leyes de emergencia

Sorteo del Mundial 2026: cómo quedaron los bombos y a qué hora se conocerán los grupos