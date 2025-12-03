¿Cobrás AUH? Hay novedades en diciembre de 2025

Este mes, la prestación recibió un incremento del 2,34%, el cual se calculó considerando al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre pasado.

Los pagos de Anses a la AUH se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular:

09/12/2025: DNI finalizados en 0.

10/12/2025: DNI finalizados en 1.

11/12/2025: DNI finalizados en 2.

12/12/2025: DNI finalizados en 3.

15/12/2025: DNI finalizados en 4.

16/12/2025: DNI finalizados en 5.

17/12/2025: DNI finalizados en 6.

18/12/2025: DNI finalizados en 7.

19/12/2025: DNI finalizados en 8.

22/12/2025: DNI finalizados en 9.

Las liquidaciones de la AUH estarán disponibles a partir del 9 de diciembre de 2025 en la plataforma Mi Anses. Para acceder a dicha información será indispensable identificarse en el sistema con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y pulsar en las opciones «Hijos» y «Mis asignaciones»