Feriado lunes 24 de noviembre: funcionamiento del servicio de recolección de residuos



El área de Servicios Públicos de la Municipalidad de Monteros comunicó que las tareas de limpieza urbana se realizarán en los horarios habituales, garantizando la cobertura en todos los barrios.

De esta manera, se busca mantener la continuidad del servicio y responder a las necesidades de la comunidad, incluso en jornada no laborable, como este lunes 24 de noviembre.

Desde el área se recordó a los vecinos la importancia de respetar los días y horarios establecidos para la disposición de residuos, a fin de optimizar el trabajo de los equipos y contribuir al ordenamiento de la ciudad.