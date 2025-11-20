Seis sujetos que transportaban drogas y celulares robados fueron detenidos en El Mollar

Un operativo de control vehicular sobre la Ruta Provincial 307 derivó en la aprehensión de seis hombres que viajaban en un camión y quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia, luego de que la Policía hallara droga y teléfonos denunciados como robados.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría El Mollar, quienes detuvieron la marcha del vehículo para una inspección de rutina.

Durante la requisa, los agentes detectaron varios envoltorios con marihuana y seis teléfonos celulares. Tres de los dispositivos figuraban con pedido de secuestro por denuncias previas de robo, lo que agravó la situación de los ocupantes.

Tras el hallazgo, los seis hombres fueron trasladados a la dependencia policial para avanzar con las medidas procesales y los elementos secuestrados quedaron bajo resguardo judicial mientras se profundizan las actuaciones y se determina la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

La fiscalía interviniente continuará con la investigación para establecer el origen de los teléfonos sustraídos y el destino del estupefaciente encontrado en el camión.