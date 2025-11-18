Desarman 5 kioscos de venta de drogas en Famaillá

Luego de una investigación, que surgió a partir de denuncias anónimas, los efectivos realizaron una importante tarea de investigación que desembocó en este exitoso procedimiento.

Al respecto, el subdirector general de Drogas Peligrosas, Rufino Medina, manifestó: “Fueron cinco allanamientos que se realizaron en inmuebles que estaban siendo investigados ya que se tenía conocimiento que en los mismos comercializaban estupefacientes, por lo que, luego de contar con el oficio proveniente de la Ufinar de Concepción, el personal realizó las medidas correspondientes, logrando el secuestro de cocaína, marihuana, $2.700.000 de dinero en efectivo, balanzas de precisión y hay dos personas aprehendidas por esta causa".

Las medidas judiciales se concretaron en el barrio Nueva Baviera, Constitución y Elías de Pérez.

Rufino Medina confirmó que las personas aprehendidas cuentan con antecedentes ya que en uno de los inmuebles que se irrumpió este sábado, ya fue allanado anteriormente por esta Unidad Especial.

Por su parte, el jefe de la Didrop Oeste, comisario inspector Miguel Juárez señaló: "Esta investigación nace a partir de las denuncias anónimas de los vecinos quienes nos hacían notar que existían dos puntos claves donde se juntaban los chicos y veían movimientos extraños en este domicilio, que forman parte de la misma banda que comercializa sustancias prohibidas a cambio de dinero", detalló.

En este contexto, Juárez indicó: "se realizó las primeras diligencias, se solicitó el oficio de investigación dado por el doctor Carlos Sale de la Fiscalía de Narcomenudeo de Concepción y guiados por la doctora Sánchez, realizamos los primeros trabajos que nos permitió comprobar el funcionamiento de estos kioscos, intercambiaban dinero por pequeños envoltorios que contenían los estupefacientes".

De esta manera secuestraron más de 100 bochitas de cocaína, alrededor de 64 bagullos de marihuana. Además, hay 9 celulares incautados que quedaron a disposición de la Justicia para ser evaluados.

Finalmente, Juárez instó a la comunidad a realizar las denuncias ya que a partir de ellas se logran estos exitosos procedimientos que tienen como propósito sacar de circulación las sustancias prohibidas.