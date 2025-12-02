ERE abre sus puertas en Monteros con un moderno local y amplia oferta para la construcción

ERE llega Monteros con un espacio amplio, personal capacitado y una propuesta integral pensada para que cada obra avance con rapidez, calidad y seguridad.

La ciudad de Monteros suma desde hoy un nuevo punto estratégico para el sector de la construcción: la firma ERE inaugura su local comercial en Uruguay 102, en el barrio Elina, y se prepara para recibir a clientes con una propuesta basada en calidad, variedad y atención profesional.

El flamante salón de ventas cuenta con amplios espacios, una distribución pensada para agilizar la experiencia del cliente y personal capacitado para asesorar en cada etapa del proceso de compra. Desde materiales esenciales hasta productos especializados, ERE apunta a consolidarse rápidamente como una de las opciones más competitivas del mercado monterizo.

La empresa destacó que su política de precios accesibles, sumada a un servicio cercano y eficiente, busca transformarse en una ventaja para constructores, albañiles y vecinos que deseen encarar refacciones o proyectos de mayor envergadura. Además, su ubicación estratégica facilita el acceso desde distintos puntos de la ciudad y de localidades vecinas.

Con esta apertura, ERE apuesta a integrarse al movimiento comercial local y a acompañar el crecimiento del rubro de la construcción en Monteros, una actividad que mantiene un ritmo sostenido de obras públicas y privadas en los últimos años.

La inauguración del flamante espacio será esta tarde a las 19 en el local de calle Uruguay.