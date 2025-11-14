En Tucumán se secuestraron de 400 kg de marihuana en sólo una semana

Dentro del marco del Operativo Lapacho, política antinarcóticos impulsada por el gobernador, Osvaldo Jaldo, en la jornada de hoy, en la sede de la Fiscalía Federal General de calle Las Piedras 314, en San Miguel de Tucumán, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta; el subjefe, Roque Yñigo; y el director de Unidades Especiales, comisario general Fabio Ferreyra, fueron recibidos por el fiscal general Rafael Vehils Ruíz. Durante el encuentro, las autoridades informaron sobre los dos últimos procedimientos del Operativo Lapacho, que concluyeron con el secuestro de 400 kilos de marihuana.

El ministro Agüero Gamboa sostuvo: “Hoy tenemos una plana mayor de la Policía que está comprometida con los resultados y con el objetivo -del Operativo Lapacho- porque, si no fuesen honestos los efectivos policiales -el incremento del secuestro de sustancias en un- 1.600%, no hubieran dado resultados las investigaciones. No nos olvidemos que la droga pasó, ingresó y fue frenada en Tucumán. El Operativo Lapacho viene dando resultados”, a la vez que recordó el legado que dejaron en esta lucha los agentes que perdieron la vida en cumplimiento del deber.

Detalló que el Gobierno provincial impulsó medidas para fortalecer el control en las fronteras internas y resaltó la importancia del trabajo conjunto con fuerzas federales: “hay un compromiso neto del gobernador para la lucha contra la droga” y recordó que el mandatario solicitó la radarización del norte argentino al inicio de la actual gestión nacional, a la vez que invitó a los mandatarios de provincias vecinas a sumarse a esta labor conjunta contra el crimen organizado.

Agüero Gamboa explicó que la provincia incorporó escáneres y capacitaciones especializadas, la certificaciones de canes, y resaltó la cooperación con otras fuerzas federales y organismos judiciales.

El fiscal Vehils Ruiz expresó su satisfacción “de haber dado un duro golpe al narcotráfico, porque hemos secuestrado en una semana prácticamente más de 400 kilos. No es un dato menor”.

Señaló que los operativos tuvieron dos características centrales: “hay que destacar la honestidad y la efectividad de las fuerzas de seguridad provincial y federal como de los organismos del poder judicial”. También afirmó que las actuaciones se desarrollaron frente a grupos que “se resistieron y atentaron contra la vida de los funcionarios policiales”, y remarcó el compromiso de todas las instituciones involucradas.

Vehils Ruiz destacó el incremento de secuestros registrados y señaló: “hemos sacado el 1.600% más y hemos sacado de circulación 400 kilos en una semana”, al tiempo que valoró el trabajo continuo de los equipos judiciales y policiales. Además, planteó la necesidad de avanzar en políticas de radarización y coordinación regional.

El funcionario judicial destacó la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo de impulsar el Operativo Lapacho y reconoció la honestidad de los agentes, “porque si los numerarios policiales hubiesen cedido a la tentación de haber recibido dinero para dejar pasar esa droga, no nos hubiésemos enterado. La efectividad del operativo tanto el primero como el segundo, porque nos dimos con narcotraficantes que no son tranquilos y que perdieron, como se dice en la jerga. Se resistieron y atentaron contra la vida de los numerarios policiales, quienes muy lejos de no saber qué hacer, todo lo contrario, supieron perfectamente cómo actuar, a las órdenes del jefe de Policía. Respondieron rápidamente y los resultados están a la vista”.

Sobre las aeronaves siniestradas que transportaban estupefacientes en vecinas provincias, el fiscal destacó la importancia de radarizar la región e implementar una ley de derribo a fin de impedir el tráfico de sustancias por medios aéreos: “imagínense el poderío económico que maneja esta empresa criminal. Donde está el narcotráfico está la trata de personas y hay financiación del terrorismo. Estamos combatiendo el crimen organizado con el ingenio, con las agallas, con horas de trabajo, con no bajar los brazos nunca, porque eso es la función que tenemos”, al tiempo que graficó que en la región se concretaron operativos antinarcóticos que posibilitaron el secuestro de sustancias valuadas en $5000 millones.

El magistrado también dijo: “apelamos a que justamente haya una reunión de gobernadores y a través de ellos con la Presidencia de la Nación para que sea una lucha un poco más pareja, porque este delito es dinámico” y destacó que gracias al trabajo coordinado se pudo secuestrar no sólo estupefacientes, sino también celulares y otros elementos con lo cual se accede a datos claves que configuran una “investigación enorme”.

Por su parte, el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, señaló: “en Tucumán no hay una policía débil, acá hay una policía que va al frente. Vamos a atacar todos los frentes que tengamos que atacar”.

El funcionario policial valoró como “histórico que un fiscal federal dé una conferencia de prensa y alabe el trabajo policial. Es histórico que un fiscal federal esté en el terreno y conservando el procedimiento” y dijo dirigiéndose a Vehils Ruíz: “yo le agradezco, le agradezco su palabra, sepa que tiene una policía completamente compenetrada en este tema, que aquí esto se logra con una decisión política de parte del gobernador, hay una justicia que acompaña y hay una justicia que condena a los delincuentes y a los malos policías”.

“Sabemos lo que pasa con la droga, que mata gente. En seis días se encontraron más de cuatrocientos kilos de marihuana. Me van a decir muy buenos procedimientos, para nosotros es muy malo, significa que algo está fallando y tenemos que ser duros en todo el norte, como dice el fiscal federal. Nosotros organizamos reuniones cuando asumimos con los jefes de policía de Salta, de Jujuy, de Santiago, de Catamarca, en distintos puestos fronterizos, donde hicimos saber lo que ocurría y ya la veníamos venir. Vino un representante de la Nación. Entonces, Tucumán va a ser barrera, va a ser una barrera dura, si hay que enfrentarse a tiros, nos vamos a enfrentar, porque el policía está capacitado y preparado para eso. Nosotros tenemos todas las herramientas, tenemos compra de equipamientos, de escáner, de armas y drones para trabajar. No nos van a asustar. Tenemos delincuentes, los más reconocidos, presos”, dijo.

Sobre la situación regional sobre la posible formación de un cártel, expresó que existen organizaciones que “están queriendo formarlo y asentarlo”, pero que no lo consiguieron por el trabajo preventivo.

Girvau Olleta informó que la fuerza cuenta con equipamiento actualizado y que mantiene procedimientos permanentes contra el delito común y el narcotráfico. Señaló que el escenario actual exige firmeza: “la policía va a tener que actuar y actúa bien”. También mencionó amenazas recientes y destacó la continuidad del compromiso institucional.

Finalmente, Vehils Ruiz sostuvo que la tarea contra el crimen organizado requiere cooperación social y aseguró: “acá nadie va a hacer caso omiso a una denuncia ni de trata, ni de narcotráfico, ni de contrabando”. Las autoridades coincidieron en la necesidad de profundizar la articulación entre organismos provinciales, federales y regionales para enfrentar el tráfico de estupefacientes.