Cuatro personas heridas tras un accidente en la Ruta 38, a la altura de Río Pueblo Viejo

Un nuevo siniestro vial se registró este martes en horas del mediodía sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de Río Pueblo Viejo, en Monteros. El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 de este mediodía y dejó un saldo de cuatro personas heridas, que debieron ser asistidas en el lugar y luego trasladadas al Hospital Regional Lamadrid.

De acuerdo a los informes policiales, el accidente involucró a un automóvil Fiat Siena, conducido por Héctor Villagra, de 64 años, quien viajaba acompañado por Nicolás Chazarreta, de 51, ambos con domicilio en la zona sur de la provincia.

Según las primeras versiones, el conductor se habría quedado dormido al volante, lo que provocó que perdiera el control del rodado, se desviara hacia el carril contrario y terminara impactando contra los barrales de contención lateral de la ruta.

Una motocicleta también terminó involucrada

Como consecuencia del siniestro, una motocicleta Honda Wave (dominio 862 IQD) que circulaba en sentido norte-sur perdió el control al intentar esquivar el automóvil. A bordo del rodado se trasladaban Érica Cruz y Patricia Brizuela, de 62 años, quienes sufrieron cuadros de hipertensión y politraumatismos leves.

Las dos mujeres fueron asistidas en el lugar por personal del Servicio de Emergencias 107 y posteriormente trasladadas al Hospital Regional Lamadrid junto a los ocupantes del automóvil.

Asistencia en el lugar

En el operativo intervinieron Defensa Civil Monteros, personal de la Policía y el 107, quienes realizaron las tareas de rescate, asistencia médica y control del tránsito en la zona.

Las autoridades trabajan para determinar con precisión las causas del accidente y evaluar el estado de salud de los involucrados.