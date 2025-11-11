Dan de baja al jefe y al subjefe de la URN por usar presos en una obra en construcción en El Cadillal

Cuatro personas fueron detenidas en El Cadillal, entre ellas dos policias que ya fueron pasados a disponibilidad, en el marco de una investigación de depuración interna de la fuerza provincial. El operativo, encabezado por el ministro de Seguridad y la Jefatura de Policía, se originó a partir de denuncias anónimas.

El escándalo se desató cuando el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, recibió una denuncia anónima alertando que el jefe de la URN, Gustavo Beltrán, podría estar utilizando detenidos y policías para realizar trabajos de albañilería en una vivienda particular en la zona de El Cadillal.

Tras un trabajo de inteligencia que llevaron adelante el Ministerio de Seguridad junto a Jefatura de Policía, este martes se procedió a la detención de cuatro personas, dos de ellos son efectivos policiales que ya pasaron a disponibilidad.

A partir de datos aportados a través de llamadas anónimas, seguida de una investigación reservada, la Policía detuvo a cuatro personas en El Cadillal que resultaron ser dos hombres que cumplían una condena y debían estar alojados en la Comisaría Chuscha y otros dos efectivos policiales. En el lugar se encuentra el ministro Eugenio Agüero Gamboa junto al jefe y subjefe de Policía, comisario general Joaquín Girvau y comisario general Roque Yñigo.

Esta investigación está enmarcada en un trabajo de depuración interna de la fuerza provincial, dirigida por el jefe y subjefe, y en estos momentos se están realizando todas las medidas policiales administrativas correspondientes.

En este marco, cabe resaltar que el gobernador Osvaldo Jaldo ya dio de baja a Beltran, y a Sergio Juarez (Jefe 2° de la URN) estos empleados policiales, que ya pasaron a disponibilidad.