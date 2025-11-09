Dos jóvenes heridos tras un choque entre una moto y un auto en la Villa Nueva

Un nuevo accidente de tránsito se registró este martes cerca del mediodía en pleno casco urbano de Monteros, cuando una motocicleta y un automóvil colisionaron en la esquina de Santa Fe y Alberdi, dejando como saldo dos personas heridas.

Según las primeras informaciones, el siniestro ocurrió alrededor de las 12:10, cuando un motociclista de 21 años y oriundo de Monteros, circulaba a bordo de una Zanella ZB 110 acompañado por una jiven de la misma edad 21. Ambos se desplazaban en sentido sur a norte por calle Santa Fe.

Por motivos que aún se investigan, la motocicleta impactó con un Ford Focus (dominio LIR 160) por nun hombre de 41 años, quien se desplazaba en sentido este a oeste por calle Alberdi.

Asistencia y traslado al hospital

Tras el impacto, los dos ocupantes de la motocicleta sufrieron lesiones y fueron asistidos de inmediato por personal del Servicio de Emergencias 107, que procedió a su traslado al Hospital Regional Lamadrid para una mejor evaluación médica.

En el lugar trabajaron Defensa Civil, personal policial y el servicio 107, quienes realizaron tareas de asistencia y ordenamiento vehicular.

Las autoridades continúan trabajando para establecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes.