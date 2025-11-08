Golpe al narcotráfico: Secuestran más de 300 kilos de marihuana

Tras una persecución y un enfrentamiento armado en la zona norte de Tucumán, la Policía logró detener a cuatro adultos y una menor que transportaban más de 300 kilos de marihuana. El operativo, realizado en el marco del Operativo Lapacho, culminó con el secuestro de armas, drogas y vehículos utilizados por los narcos.

Tras escapar de un control vehicular realizado por el personal policial del puesto fronterizo El Tala, dos hombres que viajaban en una camioneta, luego de un tiroteo y volcar el vehículo quedaron aprehendidos porque transportaban 301 kilos de marihuana compactada. Equipos de la Comisaría de Chuscha y San Pedro de Colalao colaboraron durante el procedimiento. Los acusados fueron trasladados al Hospital de San Pedro.

En las mañana de este viernes cuatro jóvenes y una menor de edad que venían de la provincia de Salta quedaron aprehendidos, tras un intenso despliegue policial donde además secuestraron armas de fuego, y gran cantidad de droga. Durante los habituales controles vehiculares que se realizan por el Operativo Lapacho, para combatir el narcotráfico, los efectivos policiales detectaron una camioneta con dos conductores que atacaron a tiros a los agentes que desencadenó en una persecución que culminó con el decomiso de marihuana.

“Estamos en la localidad de Chuscha, donde se realizó este procedimiento en la mañana de este viernes, esto comenzó cuando una camioneta intentó cruzar por el Puesto Fronterizo ya que los efectivos policiales estaban al tanto de que pasaría este vehículo, luego de una investigación realizada. Cuando los acusados intentan cruzar atacan a tiro a la fuerza policial, por lo que se realizó un intercambio de disparos e inició una persecución a lo largo de la ruta Nacional 9, la camioneta pierde el control y cae a un precipicio de 40 metros. Ahí los efectivos logran aprehender y reducir a los delincuentes, secuestrar armas de fuego y una importante cantidad de drogas, aproximadamente unos 300 kilos. Por disposición del Juez Federal los acusados, que son 4 personas mayores de edad, se encuentran incomunicados y una menor de edad”, explicó el Jefe de Policía comisario General Joaquín Girvau.

Por otra parte, el jefe indicó que el operativo tuvo otra derivación en la zona de Cabo Vallejo, ya que en ese puesto fronterizo se secuestró otra camioneta con tres ocupantes que venían de guía de estos hombres. Esto llevó a un total de cuatro detenidos y una menor de edad.

El Fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, resaltó el trabajo policial y destacó el gran golpe al tráfico de drogas. “Estamos hablando de una gran cantidad de droga a simple vista se puede ver unos 300 kilos de marihuana. Gracias al accionar de la Policía de Tucumán que inclusive se enfrenó a los narcotraficantes, que se resistieron y dispararon contra las fuerzas de seguridad que montó un operativo exitoso, que culminó con la captura de estos criminales y el secuestro de esta cantidad de droga, es un golpe más al narcotráfico que es un flagelo a la sociedad”, Fiscal Federal.

Para finalizar Girvau, destacó el compromiso de los empleados policiales y agradeció el trabajo realizado. “Agradecerle a todos los efectivos que participaron de este procedimiento, a los equipos que realizan el Operativo Lapacho a cargo del comisario General Fabio Ferreyra, a los empleados de las Comisarías de Chuscha, Choromoro y San Pedro de Colalao que trabajaron de manera conjunta y en equipo. Estos son los operativos que se realizan en la zona Norte de la provincia con una decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo de reforzar todas estas áreas. Además es importante agradecer la presencia del fiscal federal quien dio amplia garantía de este procedimiento”.

Diariamente, se refuerzan los operativos en las fronteras de la provincia para combatir el tráfico ilegal de drogas y combatir todo tipo de hechos delictivos.