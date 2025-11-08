sábado 8 de noviembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1445Blue: $1415Bolsa: $1458CCL: $1474.6Mayorista: $1415Cripto: $1520Tarjeta: $1878.5
8 Nov 2025

Dos jovenes de Soldado Maldonado fueron detenidos con drogas en la ruta 307

Los causantes circulaban en una motocicleta e intentaron escapar a pie cuando advirtieron la presencia policial.

El procedimiento se registró a la altura de Acheral, cuando el personal de la Comisaría jurisdiccional transitaba por ruta 307 notaron a los infractores que circulaban en una motocicleta de baja cilindrada con numerosas faltas a la Ley Nacional de Tránsito. Esto fue motivo para que los agentes procedieron a su debido control; sin embargo, cuando se aproximaban a los sospechosos, estos abandonaron el rodado e intentaron escapar a pie. Los servidores públicos, notaron que cuando intentaban huir, uno de ellos intentó deshacerse de una bolsa que arrojó en las malezas.

Los hombres fueron alcanzados y detenidos. Al verificar de que se trataba lo que habían tirado momentos antes, descubrieron que era cocaína.

El vehículo y la droga quedaron secuestrados por orden de la UFINAR, en tanto los infractores, uno de ellos, el que trasladaba la misma fue aprehendido.

El operativo estuvo a cargo del Jefe de la Comisaría de Acheral, Comisario Cristian Ferreira.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Dos jovenes de Soldado Maldonado fueron detenidos con drogas en la ruta 307

Golpe al narcotráfico: Secuestran más de 300 kilos de marihuana

Profesionales monterizos lanzan un polo Tecnológico que busca transformar el futuro local

Monteros Vóley no pudo ante Boca en el debut de la Liga Argentina

🔥 tendencia

Video: Lautaro Ale fue dado de alta y regresa a Monteros tras vencer al cáncer

Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1: Alpine lo confirmó para la temporada 2026