Dos jovenes de Soldado Maldonado fueron detenidos con drogas en la ruta 307

El procedimiento se registró a la altura de Acheral, cuando el personal de la Comisaría jurisdiccional transitaba por ruta 307 notaron a los infractores que circulaban en una motocicleta de baja cilindrada con numerosas faltas a la Ley Nacional de Tránsito. Esto fue motivo para que los agentes procedieron a su debido control; sin embargo, cuando se aproximaban a los sospechosos, estos abandonaron el rodado e intentaron escapar a pie. Los servidores públicos, notaron que cuando intentaban huir, uno de ellos intentó deshacerse de una bolsa que arrojó en las malezas.

Los hombres fueron alcanzados y detenidos. Al verificar de que se trataba lo que habían tirado momentos antes, descubrieron que era cocaína.

El vehículo y la droga quedaron secuestrados por orden de la UFINAR, en tanto los infractores, uno de ellos, el que trasladaba la misma fue aprehendido.

El operativo estuvo a cargo del Jefe de la Comisaría de Acheral, Comisario Cristian Ferreira.