Captan en vuelo a una avioneta cargada con 130 kilos de cocaína que cayó en Salta, cerca del límite con Tucumán

Un espectacular operativo antinarcóticos se desplegó el martes por la noche cerca del límite entre Salta y Santiago del Estero, luego de que una avioneta con matrícula boliviana se estrellara en el paraje San Felipe, departamento de Rosario de la Frontera, con un cargamento de 130 kilos de cocaína a bordo.

Tras el siniestro, los ocupantes de la aeronave escaparon del lugar y se presume que recibieron apoyo de dos camionetas que huyeron en dirección al norte santiagueño.

La Dirección General de Drogas Peligrosas, junto a fuerzas federales, montó un operativo cerrojo en el Puesto de Control 10 de La Muralla, en la zona de El Mojón (departamento Pellegrini), ante la posibilidad de que los fugitivos hubieran ingresado a territorio santiagueño.

La alerta fue emitida por la policía antinarcóticos de Salta, que advirtió la fuga de una Ford blanca, modelo antiguo, y una Volkswagen Amarok más moderna, ambas con cuatro ocupantes.

De acuerdo con los primeros informes, la avioneta habría sufrido un fallo mecánico que obligó al piloto a realizar un descenso forzoso en una zona montuosa. En el impacto, la aeronave quedó parcialmente destruida y sus ocupantes escaparon sin poder retirar la totalidad de la carga. Los uniformados hallaron los bultos con droga dispersos entre la maleza, junto a una de las ruedas del avión.

Al arribar al sitio, las fuerzas de seguridad detectaron que los vehículos sospechosos se daban a la fuga por la Ruta 3, presumiblemente tras haber intentado recuperar parte del estupefaciente. Pocos metros más adelante fue hallado otro vehículo incendiado, presuntamente con el objetivo de borrar evidencias.

Con la información en curso, los efectivos reforzaron los controles fronterizos y patrullaron caminos rurales y campos del norte santiagueño, donde se sospecha que los prófugos podrían haberse ocultado. Gendarmería Nacional y unidades de Drogas Peligrosas de Metán también trabajan en la investigación para determinar el origen del cargamento y el destino final del envío frustrado.