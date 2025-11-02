Tragedia en el sur tucumano: un joven murió al chocar su auto contra un tractor

El hecho ocurrió cerca de las 6.30. De acuerdo con las primeras informaciones policiales, el auto Ford Fiesta impactó contra un tractor agrícola equipado con un abonador. Las causas del accidente aún son materia de investigación.

La víctima fue identificada como Héctor Alejandro Vázquez, vecino del barrio Obrero de La Trinidad.

Según informó el periodista, Carlos Rosznercki, los socorristas constataron el fallecimiento del conductor en el lugar y trasladaron el cuerpo a la morgue del Hospital Regional de Concepción, por disposición de la Unidad Fiscal de Homicidios.

El conductor del tractor quedó involucrado en la causa, caratulada como homicidio culposo, y se aguardan pericias para determinar la mecánica del choque.

La zona permaneció parcialmente restringida mientras se realizaban las tareas forenses y de remoción del vehículo. El episodio generó conmoción en la localidad, donde la víctima era conocida.