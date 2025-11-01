Una discusión de pareja se salió de control hasta que terminó con el hombre herido de una puñalada

El hecho, que se registró en una vivienda del pasaje Lamadrid al 900, a la altura de Jujuy al 3300, es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale.

Según las primeras averiguaciones, el enfrentamiento se habría originado por una disputa doméstica que terminó en un forcejeo. En medio de la pelea, el joven recibió una puñalada en la zona de la ingle, lo que le provocó una hemorragia severa.

Vecinos que escucharon los gritos alertaron de inmediato a la policía y a los servicios de emergencia, que trasladaron a la víctima al Hospital Padilla. Allí fue intervenida quirúrgicamente y permanece en estado crítico bajo pronóstico reservado.

En el lugar del hecho, personal policial halló un cuchillo tipo sierrita, que habría sido utilizado en la agresión.

Por orden del fiscal Sale, el arma fue secuestrada para su análisis pericial, al igual que muestras biológicas y elementos de interés recolectados en la escena.

Además, se dispuso la toma de declaraciones a familiares, vecinos y testigos que podrían aportar detalles sobre lo sucedido.

Hasta el momento, la mujer involucrada no fue detenida, aunque continúa siendo objeto de investigación mientras se esperan los resultados de las pericias y los testimonios recabados.

Las autoridades trabajan para determinar si el ataque fue intencional o se produjo en el contexto de un forcejeo que se salió de control.

El hecho generó conmoción entre los residentes de la zona, quienes señalaron que la pareja mantenía frecuentes discusiones.

Con el correr de las horas, la Fiscalía busca esclarecer las circunstancias del ataque y establecer si existen antecedentes de violencia en la relación.