Jaldo: “Tucumán tiene un gran espíritu colaborativo para que a la Patria le vaya bien“ 

el Gabinete nacional y sostuvo que “toda decisión que sea para mejorar la gestión y resolver los problemas de la gente, contará con nuestro apoyo”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó tras la reunión del presidente Javier Milei con los gobernadores que “la voluntad del Presidente es trabajar con todos, independientemente de las diferencias partidarias, para retornar al sendero del crecimiento”. En ese sentido, explicó que el mandatario plantea una serie de premisas centrales, entre ellas “potenciar el ahorro, aumentar la inversión y proteger la propiedad privada, que es la base para estimular la inversión y convivir pacíficamente en sociedad”.

Adorni sostuvo que el objetivo del Gobierno es “generar las condiciones para el crecimiento de los salarios, que vendrá de la mano de la inversión y del aumento de la productividad, y terminar con la estafa de la redistribución de la nada misma”. Según indicó, estos lineamientos se enmarcan en los acuerdos del Pacto de Mayo y en el Presupuesto 2026, que “garantiza el equilibrio fiscal y la sustentabilidad de las políticas”.

Asimismo, señaló que “sin equilibrio fiscal ni un Estado eficiente, la iniciativa privada se asfixia bajo el peso de lo público”, y remarcó que “para que haya trabajo y buenos salarios, tiene que haber inversión, y para que haya inversión, hay que reducir impuestos y garantizar el derecho de propiedad”.

El portavoz precisó que el primer desafío del nuevo Congreso será “aprobar la modernización laboral, la reforma tributaria y la reforma del Código Penal”, con el fin de “eliminar impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares”.

Por último, Adorni consideró que “el país está en un momento bisagra” y subrayó que “el mandato de los argentinos es terminar con el pasado y volver a abrazar las ideas que alguna vez nos hicieron grandes”.