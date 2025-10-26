Jaldo retoma mañana sus funciones al frente del Poder Ejecutivo provincial

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, confirmó que este lunes volverá a ejercer plenamente sus funciones al frente del Poder Ejecutivo de Tucumán, luego de haber estado en uso de licencia.

"Mañana a las 7 de la mañana ya estaré en la Casa de Gobierno trabajando, como lo hice siempre y como lo he venido haciendo todos los días”, aseguró el mandatario provincial.

En diálogo con la prensa, Jaldo también se refirió a la situación política nacional y al vínculo entre el Gobierno central y las provincias. En ese sentido, expresó que observa señales de apertura por parte del Ejecutivo nacional hacia un diálogo con los distintos sectores. “Veo que a nivel nacional están recapacitando, dándose cuenta de que en democracia hay que gobernar con respeto hacia todos los poderes”, señaló.

El gobernador destacó la importancia de mantener una comunicación fluida entre el presidente, la vicepresidenta, el Congreso y las provincias. “El presidente está mandando mensajes alentadores, como que va a dialogar con diputados, senadores y gobernadores. Si ese mensaje se concreta, que sea para reconocer los recursos y las obras que por ley nos corresponden a las provincias argentinas, y para practicar un auténtico federalismo”, sostuvo.

Asimismo, Jaldo enfatizó que el país debe fortalecer el federalismo real, dejando atrás la histórica tensión entre unitarios y federales. “La mayoría de los argentinos vivimos en el interior, y todo lo que se produce, se industrializa y se comercializa se hace en las provincias. Ojalá podamos llegar a un punto de encuentro y que el Gobierno nacional cumpla con esos mensajes esperanzadores”, concluyó el mandatario, quien aclaró que hasta el momento “ningún gobernador ha sido convocado oficialmente” por la Nación.