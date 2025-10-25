Dos hombres murieron en diferentes accidentes en el sur tucumanos

La madrugada de este sábado dejó dos tragedias viales en el sur tucumano, con víctimas fatales en distintos puntos de la provincia. Uno de los hechos ocurrió en Concepción, y el otro en la localidad de La Madrid, con pocas horas de diferencia entre sí.

El primer siniestro se registró alrededor de las 5:30 en calle Moreno al 2000, en Concepción, donde un motociclista perdió la vida tras caer en la vía pública. Al llegar al lugar, personal policial y del servicio de emergencias 107 encontraron al hombre sin signos vitales junto a una motocicleta Honda Wave blanca. La víctima, aún no identificada oficialmente, se encontraba sola al momento del accidente informó el periodista Carlos Rosznercki.

Por orden de la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción, se dispuso la intervención del personal de criminalística para el relevamiento de cámaras y la realización de pericias en la zona.

El segundo hecho fatal ocurrió cerca de las 6:45 en la Ruta Nacional 157, a la altura del arroyo Matazambi, en la localidad de La Madrid. Allí colisionaron de manera frontal un camión Scania celeste, conducido por Marcos Lorenzo Alaniz, de 30 años, y una camioneta Renault Oroch bordó, guiada por Lucas Clemente Medina, oriundo de la zona, quien murió en el acto.

Según las primeras pericias, ambos vehículos circulaban en sentidos opuestos —el camión hacia el norte y la camioneta hacia el sur—, aunque las causas del impacto todavía son materia de investigación.