Un sujeto prófugo fue recapturado en Villa Quinteros y puesto a disposición de la Justicia.

Efectivos de la comisaría que se encontraban cumpliendo tareas preventivas mediante recorridos, cuando fueron alertados por un vecino del barrio17 de Julio sobre una pareja sospechosa que fue vista merodeando el domicilio de su vecina. Es así que este hombre aportó descripciones de los sospechosos.

El equipo policial inició la búsqueda de los mismos, logrando divisarlos en el barrio Usina, si bien intentaron huir, fueron alcanzados e interceptados. Los mismos se negaban a identificarse; sin embargo, los servidores públicos hicieron contacto con la propietaria del domicilio que rondaba, quien resultó ser madre del hombre. Esta mujer adujo que ese joven era su hijo pero no quería saber nada con él. Además aseguro que estaba preso y se había escapado de una comisaría.

De inmediato ambas personas fueron trasladadas hacia la sede policial donde procedieron a la correcta identificación, acreditando los datos del hombre y constatando que, efectivamente, que se trataba de un evadido de una dependencia policial.

El mismo fue puesto a disposición de la fiscalía interviniente que dispuso su inmediata privación de la libertad.