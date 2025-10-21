Río Colorado: Una mujer irrumpió en la casa de su ex y le exigió retomar la relación amenazándolo de muerte con un arma

Pasadas las 2 de la madrugada, un hombre, de 64 años se presentó en la mencionada delegación expresando que su expareja había irrumpido, momentos antes, en su domicilio exigiendo que retomen la relación romántica mientras amenazaba con matarlo si es que no aceptaba el pedido. Además, manifestó que la acusada se encontraba en un peligroso estado de alteración y que se había encerrado en un cuarto de la vivienda donde la víctima guarda una pistola, hecho por el cual, solicitó urgente ayuda policial.

Ante la gravedad del hecho, los uniformados se trasladaron de inmediato hacia el inmueble, ubicado en la calle San Lorenzo de esa localidad, ingresaron al lugar e intentaron negociar con la agresora quien manifestaba, a viva voz, que se quitaría la vida luego de ultimar al denunciante si este no volvía con ella.



Luego de largos y tensos momentos en los que los agentes hablaron con la causante lograron que desista de su actitud, salga de la habitación y entregue el arma. Posteriormente, fue conducida hasta le sede de Policía donde quedó aprehendida por disposición de la Justicia. Mientras tanto, se iniciaron las tramitaciones legales correspondientes al hecho.