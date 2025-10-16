El IES Monteros recibió oficialmente el nombre “Gral. Bernabé Aráoz”



En un emotivo acto realizado en el Instituto de Enseñanza Superior Monteros, el día lunes, se oficializó la nueva denominación del establecimiento como “Gral. Bernabé Aráoz”, en cumplimiento de la Ley N.º 9806.

El evento contó con la presencia de la directora de Nivel Superior, Lic. Silvina Fernández; el legislador Alberto Olea, impulsor de la propuesta; el director del establecimiento educativo, Julio César Ruíz; representantes de instituciones pares, estudiantes y miembros de la comunidad.

Durante el acto, se destacó la figura de Bernabé Aráoz, nacido en Monteros, quien tuvo una participación decisiva en la Batalla de Tucumán junto al general Manuel Belgrano, y fue el primer gobernador de la provincia, además de un referente clave en la historia nacional. “Me llena de satisfacción y orgullo que una institución educativa de nuestra ciudad lleve el nombre de un hombre que representa el compromiso con la libertad y la construcción de la Patria”, expresó Olea ante los presentes.

El IES Monteros, ahora bajo el nombre de uno de los máximos exponentes del federalismo argentino, se consolida como espacio de formación y homenaje permanente a la historia viva local.

