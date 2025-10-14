Choque entre un colectivo de Tesa y una camioneta en la Ruta 38: pasajeros fuera de peligro

Un colectivo interurbano de la empresa Tesa y una camioneta Ford Ranger blanca (patente AG 185 LC) protagonizaron un choque sobre la vieja traza de la Ruta Nacional 38, en el tramo que atraviesa la localidad de Acheral, departamento Monteros.

El siniestro vial se produjo cuando el ómnibus, que viajaba de norte a sur con destino a la ciudad de Concepción, colisionó con la camioneta por causas que aún se investigan. A pesar del impacto, no se registraron heridos de gravedad.

“Yo me golpeé la rodilla y otra mujer la columna producto del impacto y del ‘efecto látigo’, pero había dos chicas que nos asistieron, aparentemente estudiantes de medicina”, relató una pasajera del colectivo.

Tras el accidente, los pasajeros continuaron su viaje en otra unidad de la empresa, mientras que ambos vehículos permanecieron en el lugar hasta la llegada de personal policial y de emergencia. Los ocupantes de la camioneta también resultaron fuera de peligro.