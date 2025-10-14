Brutal crimen en La Trinidad: un joven fue asesinado de una puñalada en la plaza principal

Un violento homicidio conmocionó este martes por la noche a la localidad de La Trinidad, en el departamento Chicligasta. Según fuentes policiales, alrededor de las 20:00 horas, un joven que se encontraba sentado en un banco de la plaza principal General San Martín, ubicada en la intersección de avenida San Martín y avenida La Fuente, fue apuñalado en el pecho por otro hombre.

La víctima, identificada como Gustavo “Ponchito” Toledo, habría muerto casi de inmediato producto de la herida recibida. Testigos indicaron que el agresor se dio a la fuga tras el ataque, por lo que la Policía desplegó un amplio operativo para dar con su paradero.

Minutos más tarde, los efectivos localizaron a I.G, sospechado de haber atacado a la víctima y lo detuvieron. Según fuentes policiales, el sujeto ya cuenta con antecedentes penales. Por otra parte, los investigadores comentaron que “la víctima había estado preso tiempo atrás por homicidio”.

El hecho generó una profunda conmoción entre los vecinos de La Trinidad, que se mostraron consternados por la violencia del episodio ocurrido en pleno espacio público. Personal de la comisaría local, Criminalística y la Unidad Fiscal de Homicidios trabajan en el lugar bajo la carátula de homicidio simple.

Las autoridades intentan esclarecer las causas que motivaron el ataque y confirmar si existía algún vínculo previo entre la víctima y su agresor.