Grave accidente en Acheral: cinco heridos tras un violento choque frontal sobre la Ruta 38

El siniestro se produjo en la madrugada del domingo a la altura del puente del arroyo Arenillas. Dos vehículos colisionaron de frente y las víctimas fueron trasladadas al hospital de Monteros.

La madrugada del domingo estuvo marcada por un grave accidente de tránsito en el sur tucumano. Cerca de las 6:30, un violento choque frontal entre dos vehículos sobre la Ruta Nacional 38, a la altura del puente del arroyo Arenillas, en la localidad de Acheral, dejó como saldo cinco personas heridas, que debieron ser trasladadas de urgencia al hospital de Monteros.

Según el informe policial, el siniestro se produjo cuando un automóvil Honda City gris, conducido por Lautaro Serrano Robles (22), oriundo de San Miguel de Tucumán, impactó de frente con una camioneta Volkswagen Saveiro blanca manejada por Germán Ariel Sánchez (34), también de la capital tucumana. En el Honda viajaba como acompañante Melina Barrera (25), vecina del barrio Omodeo de Monteros, mientras que en la Saveiro se encontraban María Emilia Arnedo (32), Marcos Ramiro Humacata y José María Jardur (31), todos domiciliados en San Miguel de Tucumán.

Personal de la Comisaría de Acheral acudió al lugar y constató la magnitud del impacto. Las víctimas fueron asistidas en primera instancia y luego derivadas al Hospital Regional de Monteros, donde recibieron atención médica por parte de las doctoras Carolina García y María Raquel Olea.

El parte médico indicó que Serrano Robles sufrió politraumatismos de tórax, rodilla y tobillo izquierdo; Sánchez presentó hematoma nasal y dolores en el pie izquierdo y zona costal derecha; Jardur padeció traumatismos en cuello y rodilla izquierda; Arnedo recibió una herida cortante de 12 centímetros en la frente y politraumatismos, mientras que Humacata sufrió lesiones en la rodilla izquierda. La única ocupante que resultó ilesa fue Melina Barrera, acompañante del Honda.

Los vehículos involucrados quedaron secuestrados de forma preventiva para los peritajes correspondientes. La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros fue notificada del hecho y ordenó las actuaciones bajo protocolo vigente.

El procedimiento estuvo a cargo del oficial principal Nelson Córdoba, segundo jefe de la comisaría de Acheral, con la colaboración del oficial subayudante Fausto López, auxiliar de turno.