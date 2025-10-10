Delegados de Monteros formaron parte de una reunión con Jaldo

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, mantuvo una reunión de trabajo con los delegados de las 93 comunas rurales y los coordinadores jurisdiccionales de la provincia. Lo acompañaron el ministro del Interior, Darío Monteros, y el subsecretario del Interior, Miguel Vásquez. El encuentro tuvo como objetivo realizar un balance de gestión, analizar la situación institucional y fortalecer el trabajo articulado entre el Gobierno provincial y las comunas.

Durante la reunión, Jaldo destacó la importancia de consolidar la institucionalidad comunal y valoró el compromiso de los comisionados comunales.

“La verdad que nosotros, hoy, aun siendo un día feriado, hemos invitado a los comisionados comunales, a los 93 comisionados que han sido elegidos por la voluntad popular de la gente que vive en su jurisdicción y que han venido con quienes hoy están conduciendo los destinos de las comunas para poder hablar cuál es la situación de cada uno de los lugares, cuál es la situación social, cuál es la situación económica y, fundamentalmente, cuál es la gestión que van llevando cada uno de ellos en ese lugar”, expresó el gobernador en uso de licencia.

Jaldo recordó que desde octubre de 2023 el Gobierno provincial tomó la decisión de reforzar institucionalmente las comunas rurales, asignando recursos a los territorios donde viven cerca del 26% de la población tucumana.

“Nosotros entendíamos que había que reivindicar el accionar de cada una de las instituciones. Por eso hoy, cuando recorremos las obras que se vienen realizando —rutas, caminos secundarios y terciarios, escuelas, pavimento, alumbrado público— venimos haciendo un trabajo articulado con las comunas y hoy ya tenemos resultados concretos para mostrar”, señaló.

Subrayó que las políticas públicas implementadas en el interior provincial se sostuvieron con fondos propios y que el compromiso del Gobierno es continuar fortaleciendo los servicios esenciales.

“A pesar de que en la Nación dicen que no hay plata, que no hay obra pública, en Tucumán, y fundamentalmente en el interior profundo, seguimos trabajando. Muchos hablan de federalismo, pero somos pocos los que lo practicamos. Llevar recursos y ayudar a las comunas rurales a solucionar los problemas de quienes viven en ese interior profundo, eso es federalismo puro”, sostuvo, al tiempo que destacó el trabajo realizado también en educación y en seguridad ciudadana.

Por su parte, el ministro del Interior, Darío Monteros, valoró la jornada de trabajo y resaltó el rol de los comisionados comunales en el desarrollo provincial.

“Hoy, en este feriado, con el gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, hicimos un desayuno de trabajo con los 93 comisionados comunales y los 22 coordinadores del Ministerio del Interior. Hicimos una evaluación de este año y de los 10 u 11 meses de gestión, y no hay duda de que tuvimos un balance positivo”, indicó.

Monteros explicó que durante el encuentro se proyectaron las líneas de acción para los próximos dos años de gestión y reafirmó el compromiso de continuar brindando servicios e infraestructura en cada comuna.

“El único compromiso es del trabajo, es de brindarle servicio a la gente, es de estar a la par de las necesidades de la gente, y es de hacer las obras de infraestructura que las comunas y los distintos pueblos del interior necesitan”, afirmó.

El funcionario también destacó el compromiso político de los comisionados comunales con el proyecto de gobierno provincial.

“Hay un compromiso político de parte de los 93 comisionados comunales de acompañar, de acompañar este proyecto político que lleva adelante nuestro gobernador. Tucumán está creciendo con fondos propios y con recursos propios, y necesitamos el respaldo del interior para seguir trabajando por este interior que tanto se merece”, concluyó Monteros.

Autoridades presentes

Departamento Alberdi

Escaba – Ricardo Boido León

Villa Belgrano – Moisés Antonio Audil

Departamento Chicligasta

Alpachiri y El Molino – Juan Manuel Moreno

Alto Verde y Los Guchea – Jorge Omar Díaz

Arcadia – Ana Rita Herrera

Gastona y Belicha – Jorge Enrique Ordoñez

La Trinidad – Roberto Fernando López

Medinas – Teresa Gómez

Departamento La Cocha

El Sacrificio – Gonzalo Raúl Sánchez

Huasa Pampa – Federico Alberto Villafañe

Rumi Punco – Jorge Antonio Rodríguez

San Ignacio – Héctor René Farfor

San José de La Cocha – Raúl Alejandro Fernández

Yánima – Claudia Alejandra Nieva

Departamento Lules

Manantial – María Elena Serrano

San Felipe y Santa Bárbara – Francisco Nahuel Villa

San Pablo y Villa Nougués – Miguel Ángel González

Departamento Monteros

Acheral – Wilians Ezequiel Trejo

Amberes – Graciela del Valle Zilman

Capitán Cáceres – Cristian David Nieva

El Cercado – Carlos Arturo Juárez

León Rougés y Santa Rosa – Oscar Antonio Vega

Los Sosa – José Albarracín

Río Seco – César Luis Mendoza

Santa Lucía – Juan Carlos Norry

Sargento Moya – Sergio René Díaz

Soldado Maldonado – Héctor Daniel Guanco

Subteniente Berdina – Alcides Guillermo Lanconi

Villa Quinteros – Gustavo Jesús Marcial

Departamento Río Chico

El Polear – José Luis Reinoso

Los Sarmientos y Las Tipas – Marcos Ernesto Amado

Monte Bello – Juan Carlos Ramírez

Santa Ana – Sergio Hernán Romano

Departamento Tafí del Valle

Amaicha del Valle – César Paul Caillou

Colalao del Valle – Gerardo Gustavo Morales

El Mollar – Jorge Sebastián Cruz

Departamento Tafí Viejo

Anca Juli – Ana Carolina Soria Chiarello

El Cadillal – Dante Delgado

La Esperanza – Oscar Miguel Rodríguez

Los Nogales – Juan Luis Borquez

Raco – Alfonso Gerardo Alvi

Departamento Yerba Buena

Cevil Redondo – Gastón Biagosh García

San Javier – Lucas Joaquín Vildoza

Departamento Burruyacú

Villa Benjamín Aráoz – Rodrigo Araoz

Gobernador Garmendia – Marcelo Salazar

Piedrabuena – Lautaro Apestey

Naranjo y Sunchal – Amanda “Cotona” Grau

El Timbo – Daniel Carabajal

La Ramada y La Cruz – Isa Morell

El Chañar – Fabio Roque Pérez

El Puestitito – Juan Víctor Díaz

7 de Abril – Pedro Gustavo Jaime

Villa Padre Monti – Héctor Ramón Ybañez

Departamento Graneros

Lamadrid – Héctor Soria Chanta

Taco Ralo – Luján Paolo

Departamento Cruz Alta

Los Ralos – Elizabeth Brandán

El Bracho y Cevilár – Franco Ale Lossi

Colombres – Daniel Hernández

Ranchillos y San Miguel – Luis del Campos

Delfín Gallo – Ambrosio Páez

Florida y Luisiana – Arturo René Soria

Los Pérez – Fabio López

Los Pereyra – Juan Manuel Concha

Las Cejas – Cristina Contreras

Los Bulacios y Los Villagra – Cristian Argañaraz

San Andrés – Félix Paz

El Naranjito – Miguel Cabrera

Departamento Leales

Estación Araoz y Tacanas – Emilio Caratti

Las Talas – Sebastián Yubrin

Los Gómez – Antonio Quintana

Los Puestos – Víctor Armando Cuevas

Quilmes y Los Sueldos – María Celeste Argañaraz

Santa Rosa de Leales – Ramón Antonio Nieva

Villa de Leales – Ángel Álvaro Brito

Agua Dulce y La Soledad – José Luis Sánchez Medrano

Esquina y Mancopa – Edgardo Domingo Valdez

Río Colorado – Alejandro Pratti Quinteros

El Mojón – Eduardo Cirilo Juárez

Manuel García Fernández – Patricia Alejandra Córdoba

Departamento Simoca

Yerba Buena – José Antonio Almaraz

Santa Cruz y La Tuna – Enrique Raúl Aragón

Pampa Mayo – Luis Alberto Villafañe

Villa Chicligasta – José Emilio González

San Pedro y San Antonio – Jorge Frías

Atahona – César Nicolás Racedo Hohl

Monteagudo – Alberto David Elías

Manuela Pedraza – Nancy Lorena Gómez

Ciudacita – Luis Eduardo Delgado

Buena Vista – Saturnino Salazar

Río Chico y Nueva Trinidad – Ariel Alejandro Elías

Departamento Trancas