Delegados de Monteros formaron parte de una reunión con Jaldo
El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, mantuvo una reunión de trabajo con los delegados de las 93 comunas rurales y los coordinadores jurisdiccionales de la provincia. Lo acompañaron el ministro del Interior, Darío Monteros, y el subsecretario del Interior, Miguel Vásquez. El encuentro tuvo como objetivo realizar un balance de gestión, analizar la situación institucional y fortalecer el trabajo articulado entre el Gobierno provincial y las comunas.
Durante la reunión, Jaldo destacó la importancia de consolidar la institucionalidad comunal y valoró el compromiso de los comisionados comunales.
“La verdad que nosotros, hoy, aun siendo un día feriado, hemos invitado a los comisionados comunales, a los 93 comisionados que han sido elegidos por la voluntad popular de la gente que vive en su jurisdicción y que han venido con quienes hoy están conduciendo los destinos de las comunas para poder hablar cuál es la situación de cada uno de los lugares, cuál es la situación social, cuál es la situación económica y, fundamentalmente, cuál es la gestión que van llevando cada uno de ellos en ese lugar”, expresó el gobernador en uso de licencia.
Jaldo recordó que desde octubre de 2023 el Gobierno provincial tomó la decisión de reforzar institucionalmente las comunas rurales, asignando recursos a los territorios donde viven cerca del 26% de la población tucumana.
“Nosotros entendíamos que había que reivindicar el accionar de cada una de las instituciones. Por eso hoy, cuando recorremos las obras que se vienen realizando —rutas, caminos secundarios y terciarios, escuelas, pavimento, alumbrado público— venimos haciendo un trabajo articulado con las comunas y hoy ya tenemos resultados concretos para mostrar”, señaló.
Subrayó que las políticas públicas implementadas en el interior provincial se sostuvieron con fondos propios y que el compromiso del Gobierno es continuar fortaleciendo los servicios esenciales.
“A pesar de que en la Nación dicen que no hay plata, que no hay obra pública, en Tucumán, y fundamentalmente en el interior profundo, seguimos trabajando. Muchos hablan de federalismo, pero somos pocos los que lo practicamos. Llevar recursos y ayudar a las comunas rurales a solucionar los problemas de quienes viven en ese interior profundo, eso es federalismo puro”, sostuvo, al tiempo que destacó el trabajo realizado también en educación y en seguridad ciudadana.
Por su parte, el ministro del Interior, Darío Monteros, valoró la jornada de trabajo y resaltó el rol de los comisionados comunales en el desarrollo provincial.
“Hoy, en este feriado, con el gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, hicimos un desayuno de trabajo con los 93 comisionados comunales y los 22 coordinadores del Ministerio del Interior. Hicimos una evaluación de este año y de los 10 u 11 meses de gestión, y no hay duda de que tuvimos un balance positivo”, indicó.
Monteros explicó que durante el encuentro se proyectaron las líneas de acción para los próximos dos años de gestión y reafirmó el compromiso de continuar brindando servicios e infraestructura en cada comuna.
“El único compromiso es del trabajo, es de brindarle servicio a la gente, es de estar a la par de las necesidades de la gente, y es de hacer las obras de infraestructura que las comunas y los distintos pueblos del interior necesitan”, afirmó.
El funcionario también destacó el compromiso político de los comisionados comunales con el proyecto de gobierno provincial.
“Hay un compromiso político de parte de los 93 comisionados comunales de acompañar, de acompañar este proyecto político que lleva adelante nuestro gobernador. Tucumán está creciendo con fondos propios y con recursos propios, y necesitamos el respaldo del interior para seguir trabajando por este interior que tanto se merece”, concluyó Monteros.
Autoridades presentes
Departamento Alberdi
- Escaba – Ricardo Boido León
- Villa Belgrano – Moisés Antonio Audil
Departamento Chicligasta
- Alpachiri y El Molino – Juan Manuel Moreno
- Alto Verde y Los Guchea – Jorge Omar Díaz
- Arcadia – Ana Rita Herrera
- Gastona y Belicha – Jorge Enrique Ordoñez
- La Trinidad – Roberto Fernando López
- Medinas – Teresa Gómez
Departamento La Cocha
- El Sacrificio – Gonzalo Raúl Sánchez
- Huasa Pampa – Federico Alberto Villafañe
- Rumi Punco – Jorge Antonio Rodríguez
- San Ignacio – Héctor René Farfor
- San José de La Cocha – Raúl Alejandro Fernández
- Yánima – Claudia Alejandra Nieva
Departamento Lules
- Manantial – María Elena Serrano
- San Felipe y Santa Bárbara – Francisco Nahuel Villa
- San Pablo y Villa Nougués – Miguel Ángel González
Departamento Monteros
- Acheral – Wilians Ezequiel Trejo
- Amberes – Graciela del Valle Zilman
- Capitán Cáceres – Cristian David Nieva
- El Cercado – Carlos Arturo Juárez
- León Rougés y Santa Rosa – Oscar Antonio Vega
- Los Sosa – José Albarracín
- Río Seco – César Luis Mendoza
- Santa Lucía – Juan Carlos Norry
- Sargento Moya – Sergio René Díaz
- Soldado Maldonado – Héctor Daniel Guanco
- Subteniente Berdina – Alcides Guillermo Lanconi
- Villa Quinteros – Gustavo Jesús Marcial
Departamento Río Chico
- El Polear – José Luis Reinoso
- Los Sarmientos y Las Tipas – Marcos Ernesto Amado
- Monte Bello – Juan Carlos Ramírez
- Santa Ana – Sergio Hernán Romano
Departamento Tafí del Valle
- Amaicha del Valle – César Paul Caillou
- Colalao del Valle – Gerardo Gustavo Morales
- El Mollar – Jorge Sebastián Cruz
Departamento Tafí Viejo
- Anca Juli – Ana Carolina Soria Chiarello
- El Cadillal – Dante Delgado
- La Esperanza – Oscar Miguel Rodríguez
- Los Nogales – Juan Luis Borquez
- Raco – Alfonso Gerardo Alvi
Departamento Yerba Buena
- Cevil Redondo – Gastón Biagosh García
- San Javier – Lucas Joaquín Vildoza
Departamento Burruyacú
- Villa Benjamín Aráoz – Rodrigo Araoz
- Gobernador Garmendia – Marcelo Salazar
- Piedrabuena – Lautaro Apestey
- Naranjo y Sunchal – Amanda “Cotona” Grau
- El Timbo – Daniel Carabajal
- La Ramada y La Cruz – Isa Morell
- El Chañar – Fabio Roque Pérez
- El Puestitito – Juan Víctor Díaz
- 7 de Abril – Pedro Gustavo Jaime
- Villa Padre Monti – Héctor Ramón Ybañez
Departamento Graneros
- Lamadrid – Héctor Soria Chanta
- Taco Ralo – Luján Paolo
Departamento Cruz Alta
- Los Ralos – Elizabeth Brandán
- El Bracho y Cevilár – Franco Ale Lossi
- Colombres – Daniel Hernández
- Ranchillos y San Miguel – Luis del Campos
- Delfín Gallo – Ambrosio Páez
- Florida y Luisiana – Arturo René Soria
- Los Pérez – Fabio López
- Los Pereyra – Juan Manuel Concha
- Las Cejas – Cristina Contreras
- Los Bulacios y Los Villagra – Cristian Argañaraz
- San Andrés – Félix Paz
- El Naranjito – Miguel Cabrera
- Departamento Leales
- Estación Araoz y Tacanas – Emilio Caratti
- Las Talas – Sebastián Yubrin
- Los Gómez – Antonio Quintana
- Los Puestos – Víctor Armando Cuevas
- Quilmes y Los Sueldos – María Celeste Argañaraz
- Santa Rosa de Leales – Ramón Antonio Nieva
- Villa de Leales – Ángel Álvaro Brito
- Agua Dulce y La Soledad – José Luis Sánchez Medrano
- Esquina y Mancopa – Edgardo Domingo Valdez
- Río Colorado – Alejandro Pratti Quinteros
- El Mojón – Eduardo Cirilo Juárez
- Manuel García Fernández – Patricia Alejandra Córdoba
Departamento Simoca
- Yerba Buena – José Antonio Almaraz
- Santa Cruz y La Tuna – Enrique Raúl Aragón
- Pampa Mayo – Luis Alberto Villafañe
- Villa Chicligasta – José Emilio González
- San Pedro y San Antonio – Jorge Frías
- Atahona – César Nicolás Racedo Hohl
- Monteagudo – Alberto David Elías
- Manuela Pedraza – Nancy Lorena Gómez
- Ciudacita – Luis Eduardo Delgado
- Buena Vista – Saturnino Salazar
- Río Chico y Nueva Trinidad – Ariel Alejandro Elías
Departamento Trancas
- Choromoro – Luis Ángel Díaz
- San Pedro de Colalao – Walter Mamani
- Tapia – Pedro Damián Acosta