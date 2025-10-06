Un policía tucumano murió en un vuelco tras perseguir a un sospechoso en los Valles Calchaquíes

Un policía falleció y otro resultó herido después de que la camioneta en la que se trasladaban volcó sobre la ruta 40, en las inmediaciones de Colalao del Valle, mientras participaban de una persecución.

El accidente ocurrió cuando los efectivos, que se encontraban en un puesto de control del Operativo Lapacho —un dispositivo de seguridad destinado a combatir el crimen organizado—, comenzaron a seguir a una camioneta que pasó a gran velocidad frente al control.

La persecución se extendió varios kilómetros hasta que, por motivos que aún se investigan, el vehículo policial perdió el control y volcó tras cruzar un badén.

A raíz del siniestro, uno de los uniformados perdió la vida y su compañero fue trasladado con heridas de consideración.