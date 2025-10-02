Dos canes de la Policía de Tucumán hallaron a una mujer desaparecida en Lules

Este miércoles al mediodía, la División Canes de la Dirección de Animales de Apoyo Profesional, con los perros Alfa y Rufa, de raza bloodhound, desplegó un amplio operativo en Lules para dar con el paradero de una mujer de 30 años, cuya desaparición había sido denunciada horas antes por su madre en la Comisaría de La Reducción.

Finalmente, cerca de las 15, guiados por los animales que detectaron los rastros, los efectivos hallaron a la joven en la ruta Nacional 38, a la altura del cruce del río Colorado, quien se encontraba desorientada, pero en buen estado de salud. Tras ser contenida, fue trasladada a la dependencia policial para los trámites correspondientes.

El operativo estuvo bajo la supervisión de la Dirección General de Unidades Especiales y contó con la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos.