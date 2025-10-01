Un tucumano le disparó en el pie a un niño porque se le cayó la pelota en su casa

Un niño recibió un disparo en un pie, luego de que se le cayera la pelota en la casa de un vecino, en el Barrio San Miguel.

Durante el pasado fin de semana, efectivos policiales que realizaban patrullaje de prevención por la Capital fueron derivados al Barrio San Miguel donde un joven, de 19 años, manifestó que un vecino había efectuado disparos luego de que su hermano pequeño lanzara una pelota hacia el interior de su vivienda mientras jugaba al futbol.

El menor resultó herido en un pie y su padrastro lo trasladó, de manera urgente, hacia el Hospital de Niños.

Inmediatamente, los uniformados se presentaron en la casa del agresor quien les entregó voluntariamente la pistola usada en el hecho y, acto seguido, lo trasladaron hacia la dependencia policial correspondiente donde quedó aprehendido según lo dispuesto por la Unidad Fiscal a cargo del caso.

La Policía se encuentra investigando el desafortunado suceso.