lunes 29 de septiembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1380Blue: $1430Bolsa: $1452.9CCL: $1500Mayorista: $1360Cripto: $1465Tarjeta: $1794
29 Sep 2025

Social Monteros fue subcampeón del NOA y se ganó un lugar en el Torneo Federal 2026

El "Rojo" cayó en una final apasionante ante Juventud de Catamarca, pero logró recuperar la plaza nacional y volverá a competir en la tercera categoría del voley nacional

La Primera de Social Monteros llegó a la gran final del torneo, donde disputó un partido vibrante ante Juventud de Catamarca que se definió en un ajustado 3-2.

El conjunto dirigido por Gonzalo Núñez Árevalo demostró una gran entrega y compromiso en el partido, pero no pudo cerrarlo a su favor.

Con este resultado, Social Monteros sacó boleto a la Liga Federal 2026 que se disputará durante el verano y en donde todavía no hay sede definida.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Social Monteros fue subcampeón del NOA y se ganó un lugar en el Torneo Federal 2026

Miriam Gambarte lidera el ranking general argentino de Ultra Maratón 2025

Registro Civil: ya está habilitada la digitalización para acceder a las actas

🔥 tendencia

Una mujer resultó herida tras caer de su moto al esquivar un perro en barrio San Miguel

Amenazan nuevamente al gobernador “Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes”, dijo Jaldo

Continúa el cronograma de pago de septiembre