Social Monteros fue subcampeón del NOA y se ganó un lugar en el Torneo Federal 2026

La Primera de Social Monteros llegó a la gran final del torneo, donde disputó un partido vibrante ante Juventud de Catamarca que se definió en un ajustado 3-2.

El conjunto dirigido por Gonzalo Núñez Árevalo demostró una gran entrega y compromiso en el partido, pero no pudo cerrarlo a su favor.

Con este resultado, Social Monteros sacó boleto a la Liga Federal 2026 que se disputará durante el verano y en donde todavía no hay sede definida.