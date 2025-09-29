Deportes 29 Sep 2025
Social Monteros fue subcampeón del NOA y se ganó un lugar en el Torneo Federal 2026
El "Rojo" cayó en una final apasionante ante Juventud de Catamarca, pero logró recuperar la plaza nacional y volverá a competir en la tercera categoría del voley nacional
La Primera de Social Monteros llegó a la gran final del torneo, donde disputó un partido vibrante ante Juventud de Catamarca que se definió en un ajustado 3-2.
El conjunto dirigido por Gonzalo Núñez Árevalo demostró una gran entrega y compromiso en el partido, pero no pudo cerrarlo a su favor.
Con este resultado, Social Monteros sacó boleto a la Liga Federal 2026 que se disputará durante el verano y en donde todavía no hay sede definida.
En esta nota: social monteros, Voley