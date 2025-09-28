Transportaba10 kilos de marihuana en un camión que traía insumos farmacéuticos a Tucumán

Un operativo de control vehicular realizado este sábado 27 de septiembre en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 323 permitió desbaratar un presunto intento de tráfico de drogas en Tucumán. Durante la requisa, la Policía encontró 10,5 kilos de marihuana compactada tipo “crippy” ocultos en una caja transportada en un camión de carga.

El operativo, llevado a cabo por la División Drogas Peligrosas (Didrop) bajo la diagramación interna D.S.P. N° 40/2025, se efectuó alrededor de las 12:30. Los efectivos detuvieron un camión Mercedes Benz 1720, proveniente de Corrientes Capital y con destino a San Miguel de Tucumán, que trasladaba productos de farmacia y mercadería para la firma FAR-MAR.

Durante la inspección, los agentes detectaron una caja de cartón encintada que emanaba un fuerte olor a marihuana. En presencia de testigos, abrieron el paquete y hallaron ocho envoltorios plásticos con flores de cannabis compactadas.



El conductor, identificado como César Mariano Roa (48), domiciliado en Corrientes, fue detenido e incomunicado por orden del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán. Además de la sustancia ilegal, se secuestraron el camión, un teléfono celular, documentación y mercadería.

La medida fue dispuesta por la Secretaría de Leyes Especiales, a cargo de Mariana del Río, quien ordenó la detención incomunicada del sospechoso, el secuestro de todos los elementos, el requerimiento de antecedentes y la elevación de las actuaciones correspondientes.

El procedimiento contó con la supervisión del comisario general Jorge Nacusse y el comisario mayor Rufino Medina, con la colaboración de otras áreas de la Dirección General de Drogas Peligrosas, consolidando una nueva acción en la lucha contra el narcotráfico en la provincia.