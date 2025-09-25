Desde cuándo se debe presentar la Libreta de AUH en Anses

La Anses realizó una aclaración para los titulares de la Asignación Universal por Hijo. Ellos deben presentar la Libreta de AUH a partir del año de empezar a cobrar la prestación. Este trámite anual permite acreditar que los hijos cumplieron con la regularidad escolar y los controles sanitarios.

Anses destacó que se debe entregar anualmente la Libreta de AUH. Si bien el trámite permite cobrar el 20% retenido mensualmente durante el año anterior, la información del formulario corresponde al año en curso.

La sección de escolaridad es obligatoria cuando los niños alcanzan los 5 años. No obstante, los menores a esa edad pueden completarla para percibir la Ayuda Escolar Anual.

Si el beneficiario omite presentar la Libreta en el año correspondiente, pierde el derecho al 20 % retenido. No obstante, seguirá recibiendo el 80 % mensual.

Cómo se hace el trámite en Anses

El Gobierno permite presentar la Libreta de AUH por Internet desde Mi Anses o la app correspondiente, sin necesidad de concurrir a una oficina. En ese caso, el formulario debe generarse dentro de la plataforma para que sea válido para su carga digital.

Los pasos para generar y presentar el Formulario Libreta a distancia son los siguientes:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a «Hijos» y «Libreta AUH», y revisar las secciones que falten completar (salud, vacunación, educación).

Si falta información, elegir «Generar Libreta» para descargarla e imprimirla.

Llevar el formulario impreso a la escuela o al centro de salud correspondiente para que lo firmen y sellen.

Tomar una foto del formulario completo, cuidando que esté bien iluminado, sobre una superficie plana, que se vean las cuatro esquinas, y que el archivo JPG no supere los 3 MB.

Volver a Mi Anses y subir la imagen en la sección correspondiente para finalizar la presentación.

Si el beneficiario prefiere presentar la Libreta de AUH en forma presencial, puede acudir a cualquier oficina de Anses sin turno previo y presentar el formulario junto a su Documento Nacional de Identidad (DNI). También puede llevarse adelante la gestión en los operativos territoriales del organismo previsional.