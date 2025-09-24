Tragedia en Taco Ralo: Un niño de 9 años murió al ser atropellado por una retroexcavadora

Un trágico accidente sacudió la tranquilidad del paraje San Isidro, en Taco Ralo, departamento Graneros, donde un niño de apenas 9 años murió en la tarde del miércoles luego de ser atropellado por una máquina retroexcavadora.

El hecho se produjo alrededor de las 15:30, cuando Aron Josué Sotelo fue embestido por una retroexcavadora amarilla marca Lovon, conducida por un hombre de 34 años, domiciliado en Alpachiri. Según confirmaron fuentes policiales, la víctima falleció en el acto debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con el testimonio del conductor, la máquina se encontraba realizando trabajos en una finca propiedad de Gonzalo Jiménez cuando, sin advertirlo, impactó contra el menor, que habría estado jugando en la zona al momento del accidente.

Inmediatamente, personal de la Comisaría de Taco Ralo acudió al lugar y preservó la escena, mientras que la Unidad Fiscal de Atentados y Graves Delitos contra las Personas del Centro Judicial Concepción tomó intervención en la causa, que fue caratulada como homicidio culposo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el lamentable suceso, que generó profunda conmoción en la comunidad de Taco Ralo.