De la escalofriante escena del crimen a una cruda confesión: el caso de las chicas desaparecidas

El seguimiento de las cámaras de seguridad municipales, la antena de un celular y la reacción de uno de los detenidos por el caso de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, las tres jóvenes que habían desaparecido el viernes en La Matanza, llevaron esta mañana a los investigadores hasta una macabra escena del crimen: los tres cuerpos estaban en una casa de Florencio Varela.

El hallazgo fue realizado por la Policía Bonaerense en una vivienda ubicada en Chañar y Río Jachal, en el sur del conurbano bonaerense. Según confirmaron a la prensa fuentes cercanas a la causa, los tres víctimas estaban en el fondo de la propiedad. Uno de los cuerpos tenía signos de haber sido desmembrado y otro tenía una bolsa en la cabeza.

“Un horror”, resumió el vocero, sobre la impactante escena con la que se topó la policía en esa casa, a más de 30 kilómetros de distancia de donde las mujeres fueron vistas por última vez.

Las chicas habrían ido a ese lugar para participar de una fiesta y desde entonces, no se supo más nada de ellas. El último rastro fue la señal del teléfono de Lara, que se activó por última vez en esa misma casa.

Por el caso, ya hay cuatro personas detenidas: dos hombres y dos mujeres. La hipótesis más firme en la investigación apunta a todos ellos como posibles encubridores del crimen.

Los cuerpos de las víctimas estaban en una cámara séptica, en el fondo de la casa de Florencio Varela.“Me mandé una caga...”

La investigación avanzó rápido. Dos de las personas detenidas por el hecho fueron sorprendidas por la policía mientras limpiaban la casa donde aparecieron los cuerpos. “Me mandé una caga..”, habría sido la confesión de la mujer, al verse acorralada por la policía.

Las otras dos detenciones se dieron tras el hallazgo: una es la dueña de la casa y la otra, un hombre de nacionalidad peruana que fue ubicado en un hotel alojamiento.

Según los primeros datos surgidos en la investigación, este último estaría vinculado a actividades narco en la zona del Bajo Flores, donde las jóvenes ejercían la prostitución. Ahora, la policía investiga si el triple crimen está relacionado con disputas en ese ambiente.

Cómo sigue la investigación

La Policía Científica realizó pericias durante horas para recolectar evidencias y tratar de reconstruir lo que pasó en la “casa del horror”. Hasta el momento, los indicios sugieren que allí descartaron los cuerpos pero que las jóvenes fueron asesinadas en otro lugar.

La investigación busca esclarecer el móvil de los crímenes y determinar la responsabilidad de los detenidos, aunque no descartan más detenciones en las próximas horas