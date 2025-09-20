Ruta 38: Un herido tras caida de motos en el acceso a Yonopongo

Un joven de 28 años protagonizó un accidente en la Ruta 38, a la altura de Yonopongo. Sufrió una crisis convulsiva luego de caer de su moto y fue derivado al Hospital Lamadrid. Intervinieron Defensa Civil y el 107.

La tranquilidad de la tarde de este jueves se vio alterada por un accidente ocurrido en la Ruta Nacional 38, a la altura de la entrada a Yonopongo, cuando un joven de 28 años cayó de su motocicleta y debió recibir asistencia médica de urgencia.

El siniestro se registró cerca de las 19:40, cuando Santiago David Juárez, oriundo de Santa Rosa, se desplazaba junto a su tío en una motocicleta Gilera Smash sin dominio, circulando en sentido norte a sur. Según se informó, Juárez sufrió una crisis convulsiva que derivó en la pérdida de control del rodado y su posterior caída sobre la calzada.

De inmediato, personal de Defensa Civil y del servicio de emergencias 107 acudieron al lugar para asistir al herido, que fue trasladado de urgencia al Hospital Regional General Lamadrid para una mejor atención.