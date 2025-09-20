La justicia procesó al monterizo que amenazó a Jaldo y estará con 28 días con preventiva

El procesado Ricardo Fabián Suárez, acusado de haber amenazado por redes sociales al gobernador Osvaldo Jaldo, continuará en prisión preventiva por 28 días más. Así lo resolvió este viernes un juez en el marco de una audiencia en la que el imputado pidió disculpas y solicitó regresar a su hogar bajo vigilancia electrónica.

El caso se remonta al 19 de agosto, cuando Jaldo encabezaba un acto en Villa Quinteros, Monteros, transmitido en vivo por Facebook a través de la cuenta del periodista Carlos Rosznercki. En esa emisión, Suárez, un monterizo de 52 años, escribió un comentario que encendió las alarmas: “Se presta para boletearlo al hdp ese de JALDO como al senador colombiano y sacarlo con las patas para arriba. Amén” (sic).

La referencia al atentado contra el senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, baleado en junio y fallecido días después, dio mayor gravedad al mensaje. El periodista alertó de inmediato a la Policía, que inició un “rastrillaje cibernético” bajo las órdenes del jefe de la fuerza, Joaquín Girveau Olleta, y con participación de los comisarios Yolanda Álvarez, Diego Bernachi y Miguel Carabajal.



Con autorización judicial, efectivos del Grupo Cero, la Ex Brigada y la Unidad Regional Oeste allanaron el domicilio de Suárez, lo arrestaron y secuestraron tres celulares. Al día siguiente, en una audiencia, el auxiliar fiscal Gonzalo Guerra formalizó la acusación por amenazas e intimidación a cometer delitos, y se dictó la prisión preventiva por 30 días, medida avalada por el juez Sebastián Mardiza.

En la nueva audiencia, Guerra solicitó extender la medida cautelar por 60 días, argumentando que aún resta analizar los celulares secuestrados y que se enviaron oficios a Facebook Argentina para acceder al historial de publicaciones. El representante de la Provincia, José María Molina, acompañó el pedido.La defensora oficial Ana Josefina Alzogaray rechazó la ampliación, alegando que el Ministerio Público tuvo tiempo suficiente para avanzar y sugirió cerrar el caso mediante una probation. Sin embargo, fue el propio acusado quien intervino y pidió hablar: “Cometí un error y quiero pedir perdón. En Monteros saben quién soy y que soy incapaz de hacer algo así. Perdí a mi padre hace poco y eso me desestabilizó. Lo único que quiero es volver al lado de mi madre. Si quieren, me pongo la tobillera electrónica”, expresó Suárez, alojado actualmente en el penal de Benjamín Paz.

El juez Eduardo González resolvió prorrogar la prisión preventiva, aunque no por 60 sino por 28 días, y exhortó a las partes a evaluar mecanismos alternativos de resolución del caso, teniendo en cuenta las manifestaciones del acusado.