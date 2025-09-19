Tucumán es un horno en este invierno ¿Ola de calor para este finde ?

A dos días del inicio de la primavera, este viernes Tucumán atraviesa una jornada extremadamente calurosa, con temperaturas máximas que alcanzan los 35 grados, a pesar de que técnicamente todavía seguimos en invierno.

Durante la semana, los registros fueron en aumento y hoy se vive el pico de calor. Sin embargo, a partir de mañana (sábado) comenzará un descenso de las temperaturas, aunque el ambiente seguirá siendo bastante caluroso, con máximas que rondarían los 30 grados durante la próxima semana. No se repetirán los 35 grados ni se sostendrán jornadas de calor tan intenso todos los días.

El domingo se espera un cambio marcado en las condiciones del tiempo: estará nublado y se registrará un descenso importante de temperatura. Este alivio se reflejará en los días siguientes, aunque el clima se mantendrá más cálido de lo habitual para la época.

En conclusión, la ola de calor extrema se estaría despidiendo este fin de semana, pero Tucumán continuará con temperaturas elevadas, propias ya de la transición hacia la primavera.