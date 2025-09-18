Incautan 25 kilos de hojas de coca y mercadería ilegal

En los controles vehiculares realizados entre el miércoles y este jueves en el marco del Operativo Lapacho, los efectivos de los puestos fronterizos incautaron en total 25 kilos de hojas de coca en su estado natural y una cantidad importante de bultos de mercadería que se trasladaban de manera ilegal.

En el Puesto Fronterizo Cabo Vallejo, en un control a un micro de pasajeros de larga distancia, que provenía desde Orán, Salta, por la ruta N°9, los efectivos hallaron diez kilos de hojas de coca entre las encomiendas que transportaban con destino a Córdoba. En otro transporte de pasajeros, que venía de Jujuy hacia Mendoza, descubrieron otros diez kilos de esa sustancia vegetal.

Horas antes también incautaron otros cinco kilos de hojas de coca que fueron hallados durante el control a un transporte de encomiendas que ingresaba a la provincia desde Orán. Además, en el mismo punto fronterizo, en otro camión que también venía desde Salta hallaron 125 atados de cigarros.

En el Destacamento Fronterizo Laguna de Robles, los efectivos controlaron a un automovilista y descubrieron que llevaba 25 bultos de mercadería de origen extranjero sin aval aduanero.

En todos los casos intervinieron las autoridades de la Dirección General de Aduanas y del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán quienes ordenaron el secuestro de la hoja de coca y de los artículos importados sin su documentación correspondiente por infracción a la Ley N° 22.415 del Código Aduanero.

Los controles fronterizos fueron supervisados por el director General de Unidades Especiales, Comisario General Fabio Ferreyra, y el subdirector, Comisario Mayor Daniel Robles.