STRATFORD celebró 35 años de historia, aprendizaje y sueños cumplidos

El instituto de inglés STRATFORD celebró este 11 de septiembre su 35º aniversario con una gran fiesta temática bajo el lema “STRATFORD: AN EPIC TALE”. El evento, realizado en la sede de San Martín 243, estuvo inspirado en los mundos mágicos de Disney y Marvel, con un mensaje claro: “Si Disney nos enseñó a soñar y Marvel a creer en nuestros superpoderes, STRATFORD nos recuerda que la educación es una verdadera aventura épica”, destacó María Eugenia Saad, directora de la institución.

Desde su fundación en 1990, STRATFORD se consolidó como uno de los institutos de inglés más reconocidos de Tucumán, formando a generaciones de alumnos que hoy se destacan en ámbitos académicos y profesionales. Su propuesta combina excelencia académica, innovación constante y un fuerte compromiso con la comunidad educativa.

“Cumplir 35 años significa mirar hacia atrás con orgullo y hacia adelante con entusiasmo. En STRATFORD creemos que cada alumno es parte de esta gran historia y queremos que este aniversario sea un festejo compartido”, señaló María Eugenia. La celebración reunió a alumnos, ex alumnos, docentes y familias, en una jornada que unió educación, cultura y diversión.

En el marco del aniversario, se anunció un nuevo hito institucional: en julio de 2026, STRATFORD concretará su 5º viaje de perfeccionamiento idiomático al exterior, con 25 estudiantes que viajarán a Escocia e Inglaterra, cuna del idioma inglés. “Será una experiencia inolvidable, un puente entre lo aprendido en nuestras aulas y la vivencia cultural en el corazón mismo de la lengua inglesa”, expresó la directora.

Con 35 años de trayectoria, STRATFORD Instituto Cultural de Lengua Inglesa reafirma su misión de que aprender inglés no es solo adquirir un idioma, sino abrir puertas al mundo, escribiendo así los próximos capítulos de su historia educativa.