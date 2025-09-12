Jaldo cuestionó el veto de Milei a la ley de ATN: “Por un lado te invito, pero te sigo metiendo la mano en el bolsillo”

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, expresó su malestar tras el veto presidencial a la ley que establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias, norma que había sido sancionada por el Congreso con apoyo transversal de los mandatarios provinciales.

“Por ahí nos entusiasmábamos cuando el presidente llamó al diálogo a los gobernadores, pero hizo todo lo contrario y la vetó. Entonces yo pregunto, ¿para qué habla de diálogo si lo primero que hace es vetar una ley que nos corresponde, que son los recursos de los ATN?”, se quejó Jaldo, y agregó: “Por un lado te invito, pero por otro te sigo metiendo la mano en el bolsillo”.

El mandatario provincial también se refirió a la crisis política que atraviesa la administración libertaria. “Me preocupa la soledad del presidente, que está peleado con la vicepresidenta, con los diputados, con senadores, no se lleva bien con los gobernadores. No se puede gobernar solo una Nación y tiene que entenderlo”, advirtió.

Al mismo tiempo, Jaldo remarcó que las provincias mantienen predisposición para garantizar la gobernabilidad, pero reclamó mayor apertura desde la Nación. “Los gobernadores estamos dispuestos a colaborar, pero queremos ser parte del progreso y del despegue de la Argentina. Y cuando digo parte, no me refiero a mí, sino a cada tucumano y tucumana que me votó con el 56% en 2023”, señaló.

Consultado sobre la visita de Karina Milei, Martín Menem y Lisandro Catalán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza en Tucumán, el gobernador destacó el marco institucional en que se desarrolló la actividad. “A diferencia de otras provincias, acá les brindamos toda la seguridad. Los tucumanos somos hospitalarios y respetuosos. Voy a poner por encima de todo la institucionalidad, no la política ni la campaña electoral”, subrayó.

Finalmente, Jaldo destacó que, más allá de las diferencias políticas, mantiene una relación institucional estable con el Gobierno nacional, ejemplificada en la reciente firma del acta de transferencia definitiva de 100 hectáreas para el Procrear Tucumán, un proyecto clave para la construcción de viviendas en la provincia.