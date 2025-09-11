Tragedia en El Cercado: una ciclista murió atropellada y el conductor se dio a la fuga

Un trágico accidente de tránsito se registró este jueves alrededor de las 20:10, en el camino al Cercado, kilómetro 3, cuando una mujer que circulaba en bicicleta fue embestida por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga.

La víctima fue identificada como Silvia Robles, de 62 años, oriunda de El Cercado, quien se desplazaba de oeste a este cuando fue alcanzada por el vehículo. El impacto le provocó la muerte inmediata.

De acuerdo a las primeras informaciones, el rodado involucrado se retiró del lugar sin dejar datos, lo que agrava la investigación en curso. En el sitio trabajaron personal de Defensa Civil, Policía, Infantería, Criminalística y el servicio de emergencias 107, quienes confirmaron el deceso de la mujer y realizaron las pericias correspondientes.

La Justicia ya tomó intervención en el caso para dar con el responsable del hecho y esclarecer las circunstancias de la tragedia que enluta a la comunidad de El Cercado.