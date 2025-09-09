Tensión mundial: Israel atacó Qatar y su objetivo fueron los líderes de Hamas

Un video registrado por una cámara de seguridad mostró los instantes previos y posteriores al ataque llevado a cabo por Israel en Qatar contra altos mandos de Hamas. En las imágenes se observa la secuencia del momento en que los explosivos impactan en la vivienda dónde se encontraban reunidos.

Según la información oficial, la operación se centró en los principales líderes de Hamas, a quienes se responsabiliza de la planificación y ejecución de la masacre del 7 de octubre, así como de la conducción de la guerra contra el Estado de Israel. La ofensiva, ejecutada con el apoyo de la Fuerza Aérea, empleó armamento de precisión y se basó en inteligencia adicional para reducir el riesgo de víctimas entre la población civil.

Las autoridades israelíes aseguraron que, antes de lanzar el ataque, implementaron medidas específicas para minimizar el daño a los transeúntes, subrayando el uso de tecnología avanzada y la recopilación de datos de inteligencia como parte de su estrategia. Los líderes de Hamas que fueron blanco de la operación han estado al frente de las actividades de la organización durante años, según la versión oficial.

Israel se atribuyó el ataque

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asumió este martes la “responsabilidad total” del ataque de Israel en Qatar, después de que algunos medios dijeran que el país informó a Estados Unidos antes del bombardeo.

“La acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamas fue una operación israelí totalmente independiente. Israel la inició, la llevó a cabo y asume toda la responsabilidad”, dijo la oficina del mandatario en un mensaje, sin mencionar directamente a Catar.

Netanyahu, dijo que ordenó los ataques, luego de un tiroteo mortal en Jerusalén un día antes reivindicado por el grupo militante palestino.

“Ayer, tras los ataques mortales en Jerusalén y Gaza, el primer ministro Netanyahu instruyó a todas las agencias de seguridad para que se preparen para la posibilidad de atacar a los líderes de Hamas”, dijo una declaración conjunta de Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz.

Hamas se atribuye el ataque a Jerusalén

Las Brigadas Ezzedine al-Qassam publicaron una declaración en Telegram que decía: “Las Brigadas Al-Qassam anuncian su responsabilidad por el ataque a tiros que tuvo lugar ayer (lunes) por la mañana... cerca del cruce de asentamientos de Ramot, que se encuentra en las tierras de nuestra querida Jerusalén”.

Asimismo, ha recalcado que fue “una operación cualitativa” que “pilló por sorpresa” a las fuerzas de seguridad israelíes. “Es un claro mensaje de que sus intentos de secar las fuentes de la resistencia solo causarán el derramamiento de la sangre de sus soldados nazis y sus criminales colonos, allá donde menos lo esperen”, ha agregado.

“Subrayamos el fracaso de todos los intentos de la ocupación a la hora de crear un estado de disuasión a través de un castigo colectivo contra nuestro pueblo. Esos miserables intentos solo serán la mecha de una explosión mayor en su fea cara”, ha esgrimido, al tiempo que ha afirmado que “la guerra de exterminio y agresión contra los lugares santos, la tierra y el pueblo (palestino) hará frente a la firmeza del pueblo y su valiente resistencia”.