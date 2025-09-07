Tragedia en la Ruta 9: tres muertos tras un choque frontal en Romera Pozo

Dos hombres y una mujer que viajaban en el Palio murieron en el acto; el conductor del Vento fue hospitalizado con heridas

Este domingo por la mañana, un violento accidente en la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Romera Pozo (departamento Leales), dejó como saldo tres personas fallecidas y un herido de consideración.

De acuerdo a información confirmada por la Unidad Regional Este de la Policía de Tucumán, el siniestro se produjo cuando, por causas que aún se investigan, un Fiat Palio Adventure y un Volkswagen Vento impactaron de frente en plena calzada.

Como consecuencia del choque, dos hombres y una mujer que viajaban en el Palio fallecieron en el acto, producto de la violencia del impacto. En tanto, el conductor del Vento fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde permanece internado bajo observación médica.

Personal policial, bomberos y equipos de emergencias trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas, retirar los vehículos siniestrados y ordenar el tránsito en la zona, que se vio interrumpido durante varias horas.

La Fiscalía de turno dispuso la intervención de peritos accidentológicos para determinar las circunstancias exactas del siniestro, mientras familiares y allegados de las víctimas se acercaron al lugar consternados por la tragedia.