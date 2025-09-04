El gobernador Jaldo recibió al presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en su despacho en la mañana del jueves al presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, donde trazaron un panorama de las tareas por realizar entre ambos poderes en diferentes campos, de aquí a fin de año.

"Fundamentalmente para ver cómo va a seguir el tema legislativo, a pesar de entrar en una etapa electoral, ya estamos entrando en los últimos 50 días antes de la elección”, sostuvo Mansilla.

Agregó que “son las visitas habituales que tenemos” donde “algunas veces viene el Presidente del Parlamento (Miguel Acevedo) y por razones de agenda, en otras vengo yo.

Seguir sesionando

En ese sentido Mansilla sostuvo: “Tenemos algunos DNU que necesita el Ejecutivo y sabemos que en épocas electorales siempre el trabajo legislativo no es que queda de lado, sino que muchas veces se lo deja para cuando pasen las elecciones. En este caso vamos a tratar de seguir sesionando, en caso de que necesite el Ejecutivo o de alguna necesidad de urgencia en cualquier tipo de circunstancia”, aseguró.

“Nosotros venimos trabajando desde hace 120 días ya prácticamente paralelo a lo que es el quehacer de cada uno de nosotros en lo institucional y la campaña política”, indicó el parlamentario.

Mansilla trazó un panorama económico y subrayó: “Si bien hubo avances en materia macroeconómica, los beneficios no llegaron a la población. Se trabajó en la inflación y en algunas variables, pero la gente no lo siente. Hay fábricas que cierran, pymes que desaparecen, empresas que no pueden importar. Eso golpea fuerte. Y eso es lo que la sociedad va a evaluar tanto este domingo como en octubre”, advirtió.