Santi Agüero se luce en Europa: 3° en la general del Challenge Junior de Galicia

El joven ciclista de Monteros compite en el 7º Challenge Junior de Carballo, en Galicia, donde ya se ubica tercero en la clasificación general.



El ciclista monterizo Santi Agüero continúa confirmando su gran presente deportivo en Europa. Esta semana participa del 7º Challenge Junior en Carballo, La Coruña (Galicia), competencia que reúne a 120 de los mejores talentos juveniles del continente.

En la jornada inicial, Agüero disputó una contrarreloj de 3 kilómetros donde finalizó en el séptimo lugar, en una prueba ganada por el español Benjamín Nodal, campeón nacional en la especialidad y recientemente fichado por el equipo World Tour Ineos.

Este sábado, en la etapa de 106 kilómetros con salida y llegada en la avenida Milagrosa, el joven de Monteros volvió a demostrar su nivel al culminar cuarto en la etapa, resultado que le permitió escalar al tercer puesto de la clasificación general de la prueba, que concluirá mañana.

Además, Agüero es actualmente líder de la Copa Galicia, lo que ratifica su excelente momento competitivo en suelo europeo. Su proyección internacional lo consolida como una de las grandes promesas del ciclismo argentino.