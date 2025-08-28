Jaldo anunció medidas de inclusión, obras e inversiones por 280 millones de dólares en Tucumán

Osvaldo Jaldo anunció exenciones impositivas para instituciones de discapacidad, el inicio del Procrear II con 1.600 viviendas, obras energéticas y un plan de inversiones por 280 millones de dólares en Tucumán.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, encabezó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno junto a miembros de su gabinete, donde presentó una serie de medidas y anuncios que buscan dar respuesta a demandas sociales y potenciar el desarrollo económico y productivo de la provincia.

En un contexto de crisis nacional en la materia, el mandatario anunció la firma de un decreto que exime del pago de Ingresos Brutos hasta fin de año a instituciones, fundaciones y transportistas que prestan servicios a personas con discapacidad. “Esta decisión significa un alivio real para quienes trabajan todos los días por la inclusión”, destacó Jaldo.

Obras e infraestructura

Agosto fue calificado como un mes histórico para Tucumán en materia de obras públicas. Según informó el gobernador, se puso en marcha el programa Procrear II con la construcción de 1.600 viviendas y 1.400 lotes con servicios. También se inició la doble terna eléctrica El Bracho–Villa Quinteros y se avanzó en la licitación del acueducto de Vipos, en un paquete de proyectos que representan una inversión de 280 millones de dólares.

Inversiones y generación de empleo

En el plano económico, Jaldo celebró la sanción de la Ley de Fomento a la Inversión, que establece beneficios tributarios para quienes decidan invertir y generar empleo en Tucumán. “Es una herramienta provincial para potenciar la producción, atraer nuevas empresas y seguir apostando al crecimiento económico”, señaló.

Recuperación de tierras usurpadas

Otro de los ejes destacados fue el avance en la recuperación de tierras usurpadas. El gobernador informó que ya se lograron restituir 280 hectáreas y que se encuentran en proceso de recuperación más de 600 hectáreas adicionales, destinadas a convertirse en obras y proyectos para beneficio de la comunidad. “En Tucumán no hay lugar para la usurpación ni la impunidad”, remarcó.

Un gobierno con “hechos concretos”

“Con estas decisiones seguimos demostrando que gobernamos con hechos concretos, cuidando a quienes más lo necesitan y apostando a un futuro productivo, ordenado y con más oportunidades para todos”, cerró Jaldo.

Los anuncios marcan una agenda de gestión que combina alivio fiscal, inclusión social, desarrollo de infraestructura, impulso a la producción y recuperación de recursos provinciales, consolidando el perfil de Tucumán como una provincia que busca sostener su crecimiento con políticas activas en múltiples frentes.